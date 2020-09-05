傳美國考慮將中芯列貿易黑名單　中芯：願與美國各政府部門溝通化解歧見

▲ 美國貿易黑名單列出至少275間中資企業，當中包括華為、中興(00763)等。

外電報道指，美國正考慮將中芯 （00981） 列入貿易黑名單。若公司被列入黑名單，美國企業必須獲得美國商務部授予特別許可才能與中芯進行交易。

五角大樓發言人表示，美國國防部正與其他部門正考慮是否將中國最大晶片廠商納入黑名單，但沒有提及制裁中芯的原因。不過，另一名官員指，中芯與解放軍之間的關係成為關注重點。

中芯國際發布聲明稱，公司嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，並在此基礎上一直合法依規經營；且與多個美國及國際知名的半導體設備供貨商，建立多年良好的合作關係，美國商務部多年來針對中芯國際進口採購的設備，也已經核發多件重要的出口許可。任何關於「中芯國際涉軍」的報導均為不實新聞，並對此感到震驚和不解。中芯國際願以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。

目前，美國貿易黑名單列出至少275間中資企業，當中包括華為及中興 （00763） 。

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編輯：謝卓榮