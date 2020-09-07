【中芯國際】中芯或列美國黑名單　港股跌四分一、A股跌停　中芯再反駁：與解放軍毫無關係（第二版）

▲ 美國貿易黑名單列出至少275間中資企業，當中包括華為、中興(00763)等。

中芯國際 （00981） 股價暴跌，據外電報道指，美國正考慮將中芯國際列入貿易黑名單。若公司被列入黑名單，美國企業必須獲得美國商務部授予特別許可才能與中芯國際交易。中芯國際股價周一開市即跌15%，早市已曾跌逾兩成。中芯中午發布公告再澄清，「中芯國際涉軍」均為不實，惟無助股價，午後跌幅加劇，最新跌24%，暫報17.94元，成交近100億元。

以中芯國際7月挾回科創板上市氣勢，港股股價最高位44.8元計，中芯港股股價較高位腰斬。

中芯國際A股（滬：688981）跌停，全日跌11.3%，收報58.8元人民幣，較A股上市高位累跌38%，即日成交76.68億元人民幣。

其他中國晶片相關企業方面，華虹半導體 （01347） 也捱沽，最新大跌16.3%，報24.4元，成交金額7.48億元，與中芯並列表現最差恒生科指成份股。半導體設備股ASM （00522） 也下跌，一度低見79.15元，現報80.25元，跌2.5%，成交金額6810萬元。

中芯國際面臨美國限制危機，高盛即剔出「確信買入」名單，詳情可見【下一頁】

美國軍方：中芯解放軍關係成為關注重點

五角大樓發言人表示，美國國防部正與其他部門正考慮是否將中國最大晶片廠商納入黑名單，但沒有提及制裁中芯的原因。不過，另一名官員指，中芯與解放軍之間的關係成為關注重點。

目前，美國貿易黑名單列出至少275間中資企業，當中包括華為及中興 （00763） 。

中芯再發明反駁 與解放軍無關

中芯國際周末發布聲明稱，公司嚴格遵守相關國家和地區的法律法規，並在此基礎上一直合法依規經營，且與多個美國及國際知名的半導體設備供貨商，建立多年良好的合作關係。

中芯續指，美國商務部多年來針對中芯國際進口採購的設備，也已經核發多件重要的出口許可。任何關於「中芯國際涉軍」的報導均為不實新聞，並對此感到震驚和不解。中芯國際願以誠懇、開放、透明的態度，與美國各相關政府部門溝通交流，以化解可能的歧見和誤解。

中芯周一股價大跌再發布同一內容聲明，重申其產品及服務皆用於民用和商用，從沒有任何涉及軍事應用的經營行為，與中國軍方毫無關係。中芯表示：

2016年及以前，中芯國際還是經美國商務部正式認可的「最終民用廠商」 （Validated End-User） ，並曾有多位美國商務部官員實地到中芯國際進行訪查。

（第二版加入中芯周一股價和澄清公告）

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編輯：謝卓榮