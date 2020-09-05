【中美角力】路透引述消息人士　特朗普擬將中芯列入黑名單

路透社引述消息人士指，特朗普政府正考慮將中國晶片製造商中芯國際 (00981) 列入黑名單。美國政府早前已將華為、中興通訊和海康威視等275 家中資企業列入美國實體清單，該名消息人士稱，美國國防部、商務部、國務院和能源部門等部門本周正商討，提議將中芯國際列入實體清單。

華為被美國打壓之下，最壞情況到底如何？【下一頁】

美國國防部發言人指，美國政府正討論該事宜， 若中芯確定列入黑名單，所有美國企業都不得向中芯供應零件，除非獲美國政府特別授權。美國國防部暫未明確指出封殺中芯國際的原因，但據指美國政府正審查中芯與中國軍方的關係。

中芯國際是全球最大的晶片製造商之一，規模僅次於台灣晶片龍頭台積電 (TSM-US)、韓國的三星、美國的GlobalFoundries以及台灣的聯電；以技術計，中芯則遠落後於台積電及三星，現時中芯能夠量產14納米的晶片，而台積電及三星卻具備量產7納米晶片的能力，故近年

該消息人士稱，中芯國際若入列黑名單，Lam Research (LRCX.US)、Applied Materials (AMAT.US) 和KLA (KLAC.US) 等美企或會受到影響。