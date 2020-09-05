  • 26°C
香港時間 : 2020905日 (六) 11:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】路透引述消息人士　特朗普擬將中芯列入黑名單

環球政經 11:08 2020/09/05

分享：

路透社引述消息人士指，特朗普政府正考慮將中國晶片製造商中芯國際 (00981) 列入黑名單。美國政府早前已將華為、中興通訊和海康威視等275 家中資企業列入美國實體清單，該名消息人士稱，美國國防部、商務部、國務院和能源部門等部門本周正商討，提議將中芯國際列入實體清單。

華為被美國打壓之下，最壞情況到底如何？【下一頁

美國國防部發言人指，美國政府正討論該事宜， 若中芯確定列入黑名單，所有美國企業都不得向中芯供應零件，除非獲美國政府特別授權。美國國防部暫未明確指出封殺中芯國際的原因，但據指美國政府正審查中芯與中國軍方的關係。

中芯國際是全球最大的晶片製造商之一，規模僅次於台灣晶片龍頭台積電 (TSM-US)、韓國的三星、美國的GlobalFoundries以及台灣的聯電；以技術計，中芯則遠落後於台積電及三星，現時中芯能夠量產14納米的晶片，而台積電及三星卻具備量產7納米晶片的能力，故近年

該消息人士稱，中芯國際若入列黑名單，Lam Research (LRCX.US)、Applied Materials (AMAT.US) 和KLA (KLAC.US) 等美企或會受到影響。

撰文 : 林展鋒

國防 特朗普 台灣 南韓 中國 美國 Samsung 路透社 華為 台積電

上一篇文章

【網民熱話】擁一層自住樓+出租樓 偏失業大半年　網民問是喜還是憂？

下一篇文章

【疫市蝕讓】西貢逸瓏園交投疏 最新成交1,330萬　業主持貨5年慘蝕137萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷
【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【上車筍盤】三房單位「五球」有找　鄰近元朗站　呎價不用1萬
【上車筍盤】三房單位「五球」有找　鄰近元朗站　呎價不用1萬