  • 29°C
香港時間 : 2020905日 (六) 13:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股分析】科技股洗倉式急挫　華爾街正看好這隻半導體股

股樓投資 13:09 2020/09/05

分享：

美股周四（3日）大震盪，尤其是早前帶領美股上漲的科技股成資金獲利對象，跌勢更是顯著，納指周四急跌後，周五（4日）一度再跌5%，收市報11313點，跌1.27%。不過美國半導體公司博通 (AVGO-US) 卻成為當日一大亮點，周四公布業績勝預期後，該公司周五升逾3%，收報363美元。

博通為蘋果供應鏈中重要一環，主要為蘋果及其他手機廠商提供Wi-Fi通訊晶片，目前業務亦擴及企業軟體。但今年其北美最大客戶蘋果宣布延後推出新款手機iPhone 12，因此料要等到下個財政年度才能見到其營收大幅增長。

美股大跌有前兆？  了解請按【下一頁

股神大手沽1億股富國銀行  了解請按【下一頁

不過隨著5G設備的普及，愈來愈多分析師看好博通未來的成長空間。摩根大通分析師Harlan Sur周五在給客戶的報告中指出，未來智能手機對於晶片使用量將提高約40%，包括觸控器和連接芯片等，博通在未來3年內有望在該業務佔據主導低位。RBC分析師Mitch Steves將目標價從400美元，調升至410美元，Steve認為博通的網絡業務表現優於預期，投資者正積極關注其無綫業務。

綜合31名分析師評級中，有26名予「買入」評級，5名予持有」評級，1名予「賣出」，平均目標價為393.27美元，較周五收市價仍高8.3％，年內公司股價已升近兩成。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

編輯：李勝男

美股 5G Wi－Fi 納斯達克綜合指數 銀行 美國 買入 目標價 iPhone 智能手機

下一篇文章

【居屋2020】馬鞍山錦駿苑 公路旁或有噪音 港鐵站5分鐘步程（附實地考察優缺點、戶型）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷
【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【網民熱話】5年前為求婚　盡沽60手騰訊　男子少賺2300萬「哭成淚人」
【網民熱話】5年前為求婚　盡沽60手騰訊　男子少賺2300萬「哭成淚人」