【美股分析】科技股洗倉式急挫　華爾街正看好這隻半導體股

美股周四（3日）大震盪，尤其是早前帶領美股上漲的科技股成資金獲利對象，跌勢更是顯著，納指周四急跌後，周五（4日）一度再跌5%，收市報11313點，跌1.27%。不過美國半導體公司博通 (AVGO-US) 卻成為當日一大亮點，周四公布業績勝預期後，該公司周五升逾3%，收報363美元。

博通為蘋果供應鏈中重要一環，主要為蘋果及其他手機廠商提供Wi-Fi通訊晶片，目前業務亦擴及企業軟體。但今年其北美最大客戶蘋果宣布延後推出新款手機iPhone 12，因此料要等到下個財政年度才能見到其營收大幅增長。

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不過隨著5G設備的普及，愈來愈多分析師看好博通未來的成長空間。摩根大通分析師Harlan Sur周五在給客戶的報告中指出，未來智能手機對於晶片使用量將提高約40%，包括觸控器和連接芯片等，博通在未來3年內有望在該業務佔據主導低位。RBC分析師Mitch Steves將目標價從400美元，調升至410美元，Steve認為博通的網絡業務表現優於預期，投資者正積極關注其無綫業務。

綜合31名分析師評級中，有26名予 「買入」評級 ，5名予 「 持有 」評級 ，1名予 「賣出」， 平均目標價為393.27美元，較周五收市價仍高8.3％，年內公司股價已升近兩成。

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編輯：李勝男