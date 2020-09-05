【美股分析】美股大跌有前兆？　美企高層8月曾現拋售潮

美股本周最後兩個交易日急挫，早前領漲美股的科技股集體跳水，強勢股蘋果（Apple）及特斯拉（Tesla）重挫。然而有數據顯示，在這波大規模拋售潮前，美國企業高層上月已開始紛紛拋售手中持股獲利，創下近五年來最大規模。

根據研調機構Smart Insider近期針對《金融時報》彙編數據的研究顯示，有 1,042位美企高層，在8月份出售了合共價值67億美元的公司持股，拋售規模是2015以來最大，人數則創2018年以來最多。

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據外媒報導，企業執行官、財務長、董事會等企業內部人士最了解公司營運情況，而他們拋售股票的行為，通常會被投資者視為一項衡量指標，因為他們拋售股票的原因，除了是公司營運前景不理想外，也可能是因為公司股價已經偏離其內在價值 (intrinsic value)。

Pacific Life Fund Advisors資產配置部門主管Max Gokhman稱，「當企業的CEO當認為自家公司的前景一片黯淡，但公司股價卻在飆升時，就是時候出售（股份）了。」不過仍有不少投資者認為，美股近日大跌，某種程度上讓市場回到了更正常的狀態，考慮到上月的強勁表現，他們對於該次回調並感到不意外。

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編輯：李勝男