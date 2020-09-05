  • 26°C
香港時間 : 2020905日 (六) 11:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股焦點】Tesla落選標普500成份股　失落4.6萬億被動資金

股樓投資 10:48 2020/09/05

分享：

標普道瓊指數公司周五 (4 日) 收市後公布，由9月21日起將納入網路零售商 Etsy（ETSY.US）、醫療技術公司 Catalent（CTLY.US）、半導體製造商 Teradyne（TER.US），並剔除 H&R Block（HRB.US）、Coty (COTY.US) 和 Kohl’s（KSS.US）。

Tesla大熱倒灶，究竟失去多少被動資金?【下一頁

盛傳將被納入指數的Tesla（TSLA.US）大熱倒灶。此股開市前曾重挫8.6%，最終收漲2.8%，力保400美元關口，惟不獲納入標指的消息令Tesla收市後應聲重挫7%，400美元大關得而復失，盤後價報388.79美元。

Tesla早在7月公布季績，每股盈利0.44美元，連續四季美國會計準則（GAAP）的盈利錄得正增長，滿足加入標指成份股的最後條件，因此市場本對Tesla納入標普500指數充滿期待。然而，當時已有分析師大潑冷水，指即使Tesla滿足所有納入條件，也非保證會自動納入指數。

標指成分股由標普道瓊指數公司決定，每季會進行一次季檢。除了連續四季GAAP 盈利錄得正增長外，公司還需要以美國為基地；而且在紐約證交所 、納斯達克交易所或芝加哥商品交易所上市；市值要求超過 82 億美元，而最重要是納入條件，就是需要標普道瓊指數委員會同意納入。

美股於大選前會有調整，美股隊長有何部署建議？【下一頁

據標普道瓊指數公司自行統計，現時有4.6萬億的被動基金追蹤標普500指數，一旦獲得納入，意味將有龐大的資金自動買入股票，故早前市場憧憬Tesla股價將受被動基金追捧而上漲，而本刊7月曾以當時未拆股前的股價水平計算，一旦Tesla獲納入指數，預計至少有416億美元資金流入該股。

至於今次獲納入的三隻股票於收市後股價大漲，Etsy 、Catalent、Teradyne盤後分別大升 5.7%、1%、1.7%。

 

 

撰文 : 林展鋒

美股 股票 商品 基金 每股盈利 GAAP 會計 零售 標準普爾500指數 指數

上一篇文章

【新冠肺炎】機場快線天星小輪受累 港上半年整體交通客量大跌30%

下一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】紫微星坐命 皇帝命一定是好命？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷
【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【上車筍盤】三房單位「五球」有找　鄰近元朗站　呎價不用1萬
【上車筍盤】三房單位「五球」有找　鄰近元朗站　呎價不用1萬