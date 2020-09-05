【美股焦點】Tesla落選標普500成份股　失落4.6萬億被動資金

標普道瓊指數公司周五 (4 日) 收市後公布，由9月21日起將納入網路零售商 Etsy（ETSY.US）、醫療技術公司 Catalent（CTLY.US）、半導體製造商 Teradyne（TER.US），並剔除 H&R Block（HRB.US）、Coty (COTY.US) 和 Kohl’s（KSS.US）。

Tesla大熱倒灶，究竟失去多少被動資金?【下一頁】

盛傳將被納入指數的Tesla（TSLA.US）大熱倒灶。此股開市前曾重挫8.6%，最終收漲2.8%，力保400美元關口，惟不獲納入標指的消息令Tesla收市後應聲重挫7%，400美元大關得而復失，盤後價報388.79美元。

Tesla早在7月公布季績，每股盈利0.44美元，連續四季美國會計準則（GAAP）的盈利錄得正增長，滿足加入標指成份股的最後條件，因此市場本對Tesla納入標普500指數充滿期待。然而，當時已有分析師大潑冷水，指即使Tesla滿足所有納入條件，也非保證會自動納入指數。

標指成分股由標普道瓊指數公司決定，每季會進行一次季檢。除了連續四季GAAP 盈利錄得正增長外，公司還需要以美國為基地；而且在紐約證交所 、納斯達克交易所或芝加哥商品交易所上市；市值要求超過 82 億美元，而最重要是納入條件，就是需要標普道瓊指數委員會同意納入。

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據標普道瓊指數公司自行統計，現時有4.6萬億的被動基金追蹤標普500指數，一旦獲得納入，意味將有龐大的資金自動買入股票，故早前市場憧憬Tesla股價將受被動基金追捧而上漲，而本刊7月曾以當時未拆股前的股價水平計算，一旦Tesla獲納入指數，預計至少有416億美元資金流入該股。

至於今次獲納入的三隻股票於收市後股價大漲，Etsy 、Catalent、Teradyne盤後分別大升 5.7%、1%、1.7%。