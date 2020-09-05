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【股神動向】金融股魅力不再？　巴菲特沽1億股富國銀行

股樓投資 10:54 2020/09/05

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「股神」巴菲特（Warren Buffett）近期動作頻繁，根據美國證券交易委員會（SEC）的文件披露，巴菲特旗下投資旗艦巴郡 (Berkshire Hathaway)上季將富國銀行股份（WFC）減持逾1億股，持倉比例降至3.3%。

富國銀曾是巴菲特鍾愛的銀行股，持股一度曾高達320億美元。但今年來巴郡一直在減少對該行持股，截至上季末持有1.376億股富國。受疫情衝擊，今年以來富國銀股價跌逾50%，以周五收市價24.8美元計算，巴郡目前持有的該公司股份市值為34億美元。

巴郡近來亦頻繁調金融股持倉，包括減持摩根大通 (JPM) 和 PNC 金融服務公司、清空高盛 (GS) 股份，同時提高美國銀行 (BAC) 持股。目前巴郡第二大持股為美國銀行，持倉僅次於蘋果 (AAPL)。

巴菲特押注日本商社　究竟股神看中甚麼？ 了解請按，【下一頁

股神最近另一大動作則為入股日本五大商社，包括「伊藤忠商事」、「三菱商事」、「三井物產」、「住友商事」、「丸紅」，至少各持股5%，涉及資金62.5億美元，且未來可能繼續加碼，這亦是巴郡有史以來首次大手買入日本股票。

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編輯：李勝男

股票 美元 減持 日本 美國 銀行 巴菲特 金融

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