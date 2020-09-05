【網民熱話】擁一層自住樓+出租樓 偏失業大半年　網民問是喜還是憂？

在新冠疫情下，香港失業率升至6.2%，創15年新高，但另一邊廂樓價仍然企硬。有網民在討論區發文，表示朋友有一層自住樓，及一層樓收租，但最近卻失業，一家四口現只靠1.5萬租金收入撐住，不知是喜還是憂。

據網民bbqXXX所言，他朋友人工原本每搵5萬元，最近失業了大半年，一直找不到工作。不過他本身自住一層，另有一層出租物業，每月租金收入1.5萬，但一家四口就不太夠用，而政府資助又無份。

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bbqXXX曾建議朋友加按套現幾百萬，用來投資或做生意，總好過坐以待斃。不過他朋友卻話：「借完你要個個月供萬幾銀，連收租個份都無埋，唔係仲死得快！」

他概嘆現時做生意又死，炒股又死，保持現狀等疫情過去肯定死唔去先，問其他網民有無提議？

網民回應：

thunderXXX

出租晒兩間，自己租間平凶宅住住先

easyXXX

將層樓轉晒比老婆，然後離婚，自己帶住兩個小朋友去申請縮援公屋，到時有公屋，有綜援，又兩層樓收租，人生贏家



異域XXX

惟有馬死落地行；可以做Uber 有錢搵又唔㑹太冇面,頂住先。

香港樓是皇道；再慢慢考返個地產經紀牌；坐在家亞仔都覺得老豆廢，老婆又遲早反面；家變都似。



絕望XXX

你哩個朋友真系唔話得，而家有樓收租。咁既市，你叫人平價賣，市道差叫人做生意。你真系好憎你朋友，想佢加速死亡

tabgoXXX

唔去搵啫，撈份保安都萬幾啦！

micXXX

差餉管理費都要交，其實萬五元租金都唔喺好多，出嚟再搵工啦。

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記者：李兆明