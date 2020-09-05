  • 26°C
香港時間 : 2020905日 (六) 11:54
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網民熱話】擁一層自住樓+出租樓 偏失業大半年　網民問是喜還是憂？

股樓投資 11:19 2020/09/05

分享：

在新冠疫情下，香港失業率升至6.2%，創15年新高，但另一邊廂樓價仍然企硬。有網民在討論區發文，表示朋友有一層自住樓，及一層樓收租，但最近卻失業，一家四口現只靠1.5萬租金收入撐住，不知是喜還是憂。

據網民bbqXXX所言，他朋友人工原本每搵5萬元，最近失業了大半年，一直找不到工作。不過他本身自住一層，另有一層出租物業，每月租金收入1.5萬，但一家四口就不太夠用，而政府資助又無份。

新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清，詳情請按：【見下頁

2房單位附設品味新凈裝修 業主減價20萬樓價只係「5字頭」，想知有幾筍？請按：【見下頁

bbqXXX曾建議朋友加按套現幾百萬，用來投資或做生意，總好過坐以待斃。不過他朋友卻話：「借完你要個個月供萬幾銀，連收租個份都無埋，唔係仲死得快！」

他概嘆現時做生意又死，炒股又死，保持現狀等疫情過去肯定死唔去先，問其他網民有無提議？

網民回應：

thunderXXX

出租晒兩間，自己租間平凶宅住住先

 

easyXXX

將層樓轉晒比老婆，然後離婚，自己帶住兩個小朋友去申請縮援公屋，到時有公屋，有綜援，又兩層樓收租，人生贏家


異域XXX

惟有馬死落地行；可以做Uber 有錢搵又唔㑹太冇面,頂住先。
香港樓是皇道；再慢慢考返個地產經紀牌；坐在家亞仔都覺得老豆廢，老婆又遲早反面；家變都似。


絕望XXX

你哩個朋友真系唔話得，而家有樓收租。咁既市，你叫人平價賣，市道差叫人做生意。你真系好憎你朋友，想佢加速死亡

 

tabgoXXX

唔去搵啫，撈份保安都萬幾啦！

 

micXXX

差餉管理費都要交，其實萬五元租金都唔喺好多，出嚟再搵工啦。

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

記者：李兆明

地產 收租 樓價 失業 疫情

上一篇文章

【2020居屋】火炭彩禾苑 自成一角需走斜路（實地考察優缺點、附圖則、戶型）

下一篇文章

【中美角力】路透引述消息人士　特朗普擬將中芯列入黑名單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷
【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【上車筍盤】三房單位「五球」有找　鄰近元朗站　呎價不用1萬
【上車筍盤】三房單位「五球」有找　鄰近元朗站　呎價不用1萬