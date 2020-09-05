【2020居屋】火炭彩禾苑 自成一角需走斜路（實地考察優缺點、附圖則、戶型）

上一篇文章
【美股分析】美股大跌有前兆？ 美企高層8月曾現拋售潮
周四（10日）新一期居屋接受申請，今次有四個屋苑選擇，分別是鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺皇后山山麗苑。本刊記者實地到四個屋苑考察，下面是火炭彩禾苑的考察詳情。
彩禾苑基本資料：
位置︰火炭禾上墩街
單位數目︰806（共1座）
樓高︰ 41層
實用面積（伙數）：
366至408平方呎（438伙）
439至507平方呎（250伙）
564至570平方呎（118伙）
63折建議售價︰252萬元至489萬元
平均呎價︰7,550元
預計入伙︰2021年3月
適合哪類人士？
彩禾苑只有一幢呈Ｕ型，戶型由一房到三房都有，118個面積逾550平方呎的三房大單位、438個面積366至408平方呎及250個面積439至507平方呎的中小型單位。三房單位屬三房兩廁，適合大家庭。彩禾苑主要三種戶型：
周邊環境：
彩禾苑在半山坡上，三面環山，自成一角。屋苑範圍內的泥石流擋土牆的維修工程，可能業主要分擔費用，在屋苑出售資料可找到詳情。由於在半山坡上，在主路黃竹洋路行上禾上墩街這條斜路，盡頭就是彩禾苑，雖然斜路只是走2至3分鐘，但若果手拿兩包米加上大熱天，又或者放工拖著筋疲力竭的身軀，這段斜路肯定是一個考驗。在此提醒有意申請此居屋的市民，若果同住有老人家或家人有行動不方便的，而彩禾苑不論購物、坐車都要到駿洋邨，換言之出入都要走這段斜路，這不得不多加考慮。
單位景觀：
屋苑東面跟華聯工業大廈僅一馬路之隔，對正工廈的一面設計成樓梯位，因此並無單位直望工廈。向東南單位主要是園景（屋苑樓下休憩公園）及遠景工廈，這個座向的景觀亦較開揚。向西或西南單位則貼近山，景觀為近距離山景；向北或西北的單位，亦以山景為主，部份亦看到旁邊的公屋駿洋邨。
交通配套：
彩禾苑離火炭港鐵站約15分鐘步程，位於火炭工業邨東北角最邊陲，由港鐵站到彩禾苑，要穿過整個火炭工業區，沿路店舖最多是車房、貨倉及五金店。路程需不遠，但大熱天或者返風落雨，加上貨車出入居多，駁車到港鐵站可能是較好的選擇，車程約5分鐘。亦可在沙田新城市廣場搭小巴60K，該小巴往火炭平房區，途經彩禾苑及駿洋邨。火炭工業區內有小巴及巴士往沙田市中心、九龍塘及尖沙咀。駿洋邨將設交通交滙處。
生活配套：
彩禾苑不設商場，購物必須落斜路後過對面馬路的駿洋邨屋邨商場。此外，火炭工廠區內唯一的商場沙田商業中心，有食肆超市銀行等滿足基本日常所需，而工業區內亦散布工廠食肆。
火炭彩禾苑優缺點比拼：
優點
‧預計最快明年3月入伙，申請人隨時可以「即買即住」。
‧呎價次低，在是次4個屋苑中僅次於粉嶺皇后山。
‧ 過百個三房大單位合家庭客。
・部份單位享綠悠悠山景
缺點
‧出入需經斜路
‧距離港鐵站稍遠
‧生活交通配套靠駿洋邨
‧屋苑內擋土牆可能要分擔維修工程費。
‧貼近工廠區、多貨車出入
iMoney全新網上專欄的內容請按此。
#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】
撰文 :鄭靜珊