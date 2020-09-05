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【2020居屋】火炭彩禾苑 大單位多 貼近廠區需走斜路（附實地考察優缺點、戶型）

股樓投資 11:32 2020/09/05

分享：

周四（10日）新一期居屋接受申請，今次有四個屋苑選擇，分別是鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺皇后山山麗苑。本刊記者實地到四個屋苑考察，下面是火炭彩禾苑的考察詳情。

鳥瞰位處山邊的彩禾苑，紅色建築為工廠，圖右數幢白色建築為駿洋邨。（資料圖片）

彩禾苑基本資料：

位置︰火炭禾上墩街

單位數目︰806（共1座）

樓高︰ 41層

實用面積（伙數）：

366至408平方呎（438伙）

439至507平方呎（250伙）

564至570平方呎（118伙）

63折建議售價︰252萬元至489萬元

平均呎價︰7,550元

預計入伙︰2021年3月

火炭彩禾苑（藍色建築物）平面圖，黃色部份為山坡。

彩禾苑單位圖則。

適合哪類人士？

彩禾苑只有一幢呈Ｕ型，戶型由一房到三房都有，118個面積逾550平方呎的三房大單位、438個面積由366至408平方呎及250個面積439至507平方呎的中小型單位。三房單位屬三房兩廁，適合大家庭。彩禾苑主要三種戶型：

可間二房（左）及三房（右）的戶型。

可間一房的戶型。

周邊環境：　

彩禾苑在半山坡上，三面環山，自成一角。屋苑範圍內的泥石流擋土牆的維修工程，可能業主要分擔費用，在屋苑出售資料可找到詳情。由於在半山坡上，在主路黃竹洋路行上禾上墩街這條斜路，盡頭就是彩禾苑，雖然斜路只是走2至3分鐘，但若果手拿兩包米加上大熱天，又或者放工拖著筋疲力竭的身軀，這段斜路肯定是一個考驗。在此提醒有意申請此居屋的市民，若果同住有老人家或家人有行動不方便的，而彩禾苑不論購物、坐車都要到駿洋邨，換言之出入都要走這段斜路，這不得不多加考慮。

去彩禾苑必走的斜路，約走2、3 分鐘，盡頭就是屋苑。（王嘉昌攝）

單位景觀：

屋苑東面跟華聯工業大廈僅一馬路之隔，對正工廈的一面設計成樓梯位，因此並無單位直望工廈。向東南單位主要是園景（屋苑樓下休憩公園）及遠景工廈，這個座向的景觀亦較開揚。向西或西南單位則貼近山，景觀為近距離山景；向北或西北的單位，亦以山景為主，部份亦看到旁邊的公屋駿洋邨。

彩禾苑跟80 年代興建工廈僅一馬路之隔。（王嘉昌攝）

交通配套：

彩禾苑離火炭港鐵站約15分鐘步程，位於火炭工業邨東北角最邊陲，由港鐵站到彩禾苑，要穿過整個火炭工業區，沿路店舖最多是車房、貨倉及五金店。路程需不遠，但大熱天或者返風落雨，加上貨車出入居多，駁車到港鐵站可能是較好的選擇，車程約5分鐘。亦可在沙田新城市廣場搭小巴60K，該小巴往火炭平房區，途經彩禾苑及駿洋邨。火炭工業區內有小巴及巴士往沙田市中心、九龍塘及尖沙咀。駿洋邨將設交通交滙處。

現時由沙田港鐵站開出的60K，途經彩禾苑。(王嘉昌攝）

生活配套：

彩禾苑不設商場，購物必須落斜路後過對面馬路的駿洋邨屋邨商場。此外，火炭工廠區內唯一的商場沙田商業中心，有食肆超市銀行等滿足基本日常所需，而工業區內亦散布工廠食肆。

火炭彩禾苑優缺點比拼：

優點

‧預計最快明年3月入伙，申請人隨時可以「即買即住」。

‧呎價次低，在是次4個屋苑中僅次於粉嶺皇后山。

‧ 過百個三房大單位合家庭客。

・部份單位享綠悠悠山景

缺點

‧出入需經斜路

‧距離港鐵站稍遠

‧生活交通配套靠駿洋邨

‧屋苑內擋土牆可能要分擔維修工程費。

‧貼近工廠區、多貨車出入

 

 

 

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撰文 :鄭靜珊

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