【第三波疫情】九巴下周一起 恢復繁忙時段班次

九巴宣布, 經運輸署批准，將於9月7日 (星期一) 起，恢復繁忙時段的班次；而非繁忙時段的班次，亦會進行臨時班次調整，涉及路線總數為140條，為期一星期。

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受影響的路線，日間非繁忙時間，乘客等候時間不會延長超過5分鐘。至於晚間10時後的非繁忙時間，等候時間不會延長超過10分鐘。調整後，所有路線每班車等候時間不會超過30分鐘。同時，九巴會繼續密切留意實際營運情況及客量，適時作出車務調配以應付乘客需求變化。

此外，因應教育局安排，由7日至11日 (星期五) 期間，九巴將調整部分學校區路線的巴士服務。

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