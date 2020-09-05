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【中芯國際】傳被白宮考慮列入貿易黑名單 中芯國際下周或下試20元

股樓投資 08:12 2020/09/05

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外媒今日引述來自美國國防部消息，指美國白宮正考慮把內地大型晶片製造商中芯國際(00981)列入貿易黑名單。中芯至今尚未回應。

【宏觀中國】加快芯片國產化　2025年自給率目標達7成  詳情請看[下一頁]

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報導引述國防部發言人指，該部門正和其他部門討論後，才決定是否向中芯採取行動。萬一美國把中芯列入黑名單，以後美國供應商要得到特别許可，才能向中芯供應物料。

目前，白宮已把超過275間企業列入實體清單，包括內地兩大電訊設備商華為和中興(00763)。

無獨有偶，近期從高位滑落的中芯剛被主要股東國家集成電路基金旗下公司，配股集資逾40億元。事隔一日即傳出白宮出手消息。中芯周五收報23.65元。參考中興對華府措施的反應，中芯下周或進一步下試20元，未宜撈底。

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撰文 : 李尚毅

中芯國際（00981） 經濟

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