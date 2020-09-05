【美股收市】鮑威爾重申延續低息 道指跌幅收窄至159點 納指續挫1.3%

美國8月非農業新增職位略高於市場預期，失業率亦回落至8.4% ; 惟紓困方案始終未見實質進展，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）重申延續低息支撐經濟復甦，道指跌幅收窄，納指續挫1.3% 。

道指周五全日高低波幅達875點；開市曾升247點，但反彈勢頭未見鞏固，迅速轉跌，最多跌628點，失守28000點關，尾段跌幅收窄並一度轉升，惟收市續跌159點或0.6%，報28133點。反映投資者情緒的VIX恐慌指數連續第二日上揚，報36.42，升2.82。

標指收報3426點，跌28點或0.8%；納指曾瀉半成，收報11313點，跌144點。本周累計，道指跌1.8%，標指挫2.3%，納指瀉3.3%。

大型科技股普遍偏軟，Facebook、亞馬遜分別收跌2.9%和2.2%；蘋果公司一度急跌逾8%後靠穩，收報120.96美元，升0.1%。熱炒股Tesla （特斯拉，TSLA）曾急跌8.6%，較高位502美元回吐近26%，隨即反彈並重上400美元，收市倒升2.8%。

據報日本軟銀成立以科技為主的投資基金後，上月大舉掃入以10億美元計股票期權，為科技龍頭火上加油。資料顯示，軟銀上月已經購入約20億美元包括亞馬遜、Alphabet、微軟及特斯拉股票。

美國就業數據向好，儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周五表示，在未來若干年，美國經濟都需要低利率來支撐 ; 美國8月非農就業報告不錯，就業改善步伐或將溫和放緩，但改善進程是持續性的，經濟復甦需要較長的時間。

美滙指數轉強，高見93.24；尾段微漲0.05%，報92.78。現貨金價反覆企穩，報1932.8美元。

油價由微升轉為倒跌，紐約期油一度挫4.88%，低見39.35美元；收市仍挫3.9%，報39.77美元；布蘭特期油下滑3.2%，收報42.66美元。

責任編輯：柯志宏

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