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【疫情贏家】香港電視8月商品交易額增1.2倍 數據按月齊跌或見回吐壓力

股樓投資 05:33 2020/09/05

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日前逆市上升的香港電視(01137), 宣布上月份營運數據, 當中8月總商品交易額按年大升1.2倍至5.36億元, 然而按月計則跌13.5%。其他數據, 包括平均每日訂單數量, 平均訂單值和平均每日訂單總商品交易額, 都分別按月下跌9.4%, 4.7%及13.5%。上月曾於 HKTVmall 購物的獨立客戶數量, 則錄39萬名, 低於7月的41.5萬名。每月活躍用戶為148萬名, 較7月的143萬名上升。

【疫情贏家】香港電視上半年虧轉盈賺近1.1億元 首稱有意拓展全球市場 詳情請看【下一頁

【騰訊700】食雞遭印度封殺　騰訊正尋求與印協商解禁  詳情請看【下一頁

港視在公布業績時預期，今年下半年訂單總商品交易額將與上半年相若或有輕微增長，下半年總商品交易額目標定於28億至30億元之間。7月及8月, 港視累積總商品交易額則達11.5億元。

藉績優及入圍科技股指數而炒上, 近日在13.5元遇上阻力的香港電視,下周回調壓力不小, 宜待該股企穩12元才考慮吸納。

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撰文 : 李尚毅

香港電視（01137） 經濟

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