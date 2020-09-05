【疫苗競賽】Moderna放慢疫苗第三期臨床測試 股價曾挫9%

新冠病毒疫苗領先開發商之一的美國生化藥廠Moderna（美：MRNA），透露擬放緩疫苗第三期臨床測試步伐，以確定有足夠的美國少數族裔參與研究計劃。

消息曝光後，Moderna股價早段曾急挫近9%，至貼近59美元，午市隨大市回穩，股價跌幅收窄至5.7%。自年初以來，Moderna股價已累計上漲211%。

美國CNBC引述首席執行官Stephane Bancel表示，希望有更多美國少數族裔參與測試，決定把登記限期延長一周。他謂志願者的多樣性及具質素的測試，比速度更重要。

Moderna公布第三期臨床測試登記最新數據，截至8月28日，登記參與人數為17,458人，當中70%為白人，20%為拉美裔，7%為非洲裔。Bancel期望，最終參與的志願者族裔比例與人口普查比例相若。2019年普查結果顯示，美國人口之中有18.5%為拉美裔，13.4%為非洲裔。

Moderna與另一家製藥巨頭輝瑞(Pfizer，美：PFE)於7月27日開始試驗。輝瑞首席執行官周四表示，該公司已提前計劃招募了30,000名計劃中的23,000名員工，正進行後期冠狀病毒疫苗試驗，期望最早在10月獲知測試結果。