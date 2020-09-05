Tesla只是副業？馬斯克專注「太空移民」、「植腦晶片」身兼3家科企舵手

▲ 馬斯克除了電動車公司Tesla外，亦創立了多家科企。

美國電動車公司Tesla（美︰TSLA）近期成為市場焦點。作全球市值最大的汽車企業，Tesla在電動車領域上可謂是無人能及，其中，作為Tesla舵手的馬斯克（Elon Musk）功不可沒。雖然Tesla取得了巨大的成功，但馬斯克的志向顯然不止於生產電動車，他同時領着亦多家有更大願景的企業。

Tesla只限於地球 SpaceX放眼宇宙

身為「科技狂人」馬斯克創辦的太空探索公司SpaceX，以建造移民火星的星際飛船（Starship）為目標。該公司目前有多份美國太空總署（NASA）的合約，為後者提供技術支援等。

而馬斯克本人，除了作為SpaceX的行政總裁外，同時也是SpaceX的技術總監。

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自2002年創立以來，SpaceX增長迅速。截止2018年3月，SpaceX已經進行了超過100次發射任務，合約收入約120億美元。而據早前外媒的報道，該公司在最新一輪融資中，估值達到440億美元（約3432億港元）。

「晶片植腦」科幻小說情節成真

3年前，即2017年，馬斯克成立了「晶片植腦」公司Neuralink，希望人類能透過腦機界面與AI融合，避免人類被人工智能超越。作為夢想的第一步，馬斯克瞄準解決當前與腦神經有關的疾病為目標，希望植入晶片裝置在大腦，可幫助治療人體的神經疾病、解決聽力衰退、甚至讓失明者重見光明。

馬斯克於上月的發表會上公布了Neuralink的最新研究成果。該公司已成功將晶片植入一隻小豬的腦部約2個月，透過裝置可紀錄與鼻子有關的大腦訊號。Neuralink的主席Max Hodak亦曾表示，該公司將爭取美國食品及藥物監管局（FDA）的批准，最早於2020年開始人體臨床試驗。

目前Tesla電動車的銷量不斷增長，成為全球汽車行業步向新能源轉型的領頭羊。而馬斯克的其他科技公司亦繼續在為各自的目的而努力，有機會成為比Tesla更具顛覆性的公司。

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