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【美股焦點】蘋果一度失守兩萬億美元市值 「拆股效應」失靈？

即市財經 01:19 2020/09/05

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蘋果股票拆細走勢欠佳，一度失守2萬億美元市值。

環球科技股大跌，蘋果（美︰AAPL）周五（5日）一度跌7%，低見110.89美元，失守2萬億美元市值。同樣是近期拆股的Tesla（美︰TSLA）跌幅亦相當顯著，顯然投資者對這兩隻股票的熱情已不及當初拆股消息公布之時。

事實上，蘋果2014年亦曾拆股，公司該年4月23日宣布「一拆七」後，股價在短短一個月內爆升15.5%，反映市場對大價股拆股的確甚為受落。然而，這次蘋果卻在科技股大跌浪中領跌股市，似乎拆股效應短暫失效。

蘋果總共經歷5次拆細股票，由1980年上市至今，當初的1股今日已變成224股，多年來蘋果股價一直穩步向上，每次拆股後股價亦能夠再上，因此不少投資者在這次拆股後亦有同樣的憧憬。

事實上，對冲基金巨頭Leon Cooperman亦曾提醒，拆股不會創造價值。他舉例指，用「5張1美元鈔票」來換1張5美元鈔票，並沒有創造更多財富。

不過，大價股一旦拆細，對散戶卻是利好消息。機構投資者「財雄勢大」，拆細或合股對他們而言往往並無分別，惟散戶資金相對緊絀，股份拆細將有助他們更容易參與相關焦點股炒作。過往因成本昂貴而卻步的散戶，有望在股份拆細後入場，分注買賣等操作亦更為靈活，令股份交投更見活躍。

相關文章︰【TSLA股價】華爾街睇「跌」多過「升」　Tesla重返400美元大關還博得過嗎？ （第三版）

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編輯︰侯景成

蘋果（Apple，美：AAPL） Tesla 美股

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