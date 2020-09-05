【疫市蝕讓】西貢逸瓏園交投疏 最新成交1,330萬　業主持貨5年慘蝕137萬

過去幾年樓市升勢顯著，但5年前買入的單位，今日沽出不但冇錢賺，還要蝕過百萬元，可說是欲哭無淚。

世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，新近錄得西貢逸瓏園成交。單位為第二座高層H室，實用面積986平方呎，3房2廳連儲物室間隔，望池景，最終以1,330萬元沽售，實用面積呎價13,489元。

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據了解，原業主於2015年12月購入上址，當時作價1,467萬元，持貨近5年至今將單位轉售，賬面貶值137萬元，物業期間貶值9%。

參考網上成交資料，逸瓏園交投一向比較疏落，今年1月至今亦僅得12宗成交，呎價介乎平均12,462元至15,500元，上述這宗成交也算是市場價之內。

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記者：李兆明