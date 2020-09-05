【財務自由】財務自由係低層次目標？ 　財叔親自剖析：享受工作何需追求財自

講返點解我話財務自由係一個低層次嘅目標，因為財務自由嘅目標係唔需要為工資收入而去工作，而明顯呢一份唔係你喜歡嘅工作，就係因為每日都過住活著就像受罪但是又離不開的工作，所以我先想財務自由，所以如果你好喜歡和享受你的工作，又何需追求財務自由呢？又或者再諗一諗財務自由是什麼？非工資收入大過經常性開支，咁上文提及經常性開支係佔最大比例係住屋，咁即係解決到住屋問題就較容易財務自由，亦即係成為公屋住戶基本上係達到財務自由的捷徑，咁你話呢個係咪低層次目標呢？

「財務自由係事業失敗者嘅目標」？財叔親解請看【此頁】

財務係實質 自由是心態

聽完窮一生兄嘅錄音真係令我覺得有啲相逢恨晚的感覺，如果早幾年聽到，呢幾年就唔使寫咁多廢人廢文，早啲自由啦！哈哈！記住財務自由其實係要分開財務同自由，有財唔代表自由，所以其實係同時追求緊兩樣野，財務係實質，自由則是心態，如果你放唔低金錢或事業，永遠都唔會自由，又或者你真係好鐘意返工，呢個詞語亦都無需要喺你生命中出現。

當中引用到積臣兄努力錯咗方向，就係去上堂，近幾年好多人跟人上堂學投資股票、買香港樓買海外樓，真係乜都有得學。有好多應該係積聚財富嘅階段，拎咗啲錢去買外國樓，追求現金流，呢個明顯又係錯咗方向，重會將資金責死，錯失增值機會。

全職炒股缺乏可持續性

近期美股急升雖然可以賺到錢，唔會係一個追求財務自由嘅正確方向，呢個亦係我親身經歷，97年股市蓬勃，我全職炒股，頭幾個月當然搵到食，而重點係窮兄所講嘅可持續性，最後我當然全軍覆沒，亦因為呢個經驗，早幾年對一些高人講用reits紙磚頭取代物業非常反對，呢啲就係經驗。

重有窮兄引用積臣其中一個point都好正，得50萬學咩人諗財務自由，就算比你收6厘息，一個月都係二千幾，不如去做多份part time好過，我之前就係唔識去表達，租上租正是這個例子，可能比做part time 更差，所以如果相信租上租可以財務自由嘅人，佢真係可以放棄呢個夢想啦！

總括黎講年青人唔應該追求財務自由，因為正確方向應該係追求事業發展，累積財富，最後先係財務自由。而我初次置業目標亦唔係為咗財務自由，我嘅目標只係老咗唔使瞓街，所以唔好比財務自由呢個名詞誤導咗你去做咗一啲錯誤嘅投資。

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