【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦

等咗十年終於比我等到，終於有人講到財務自由嘅真諦。過去十年財務自由呢個名詞已經比好多人濫用咗，根本就將財務自由同發達混淆咗！我曾經努力去嘗試令大家可以明白財務自由真正意義，耐何讀書少，表達能力差，始終未能清楚向大家解釋！

估唔到竟然因為有記者老友引用我嗰句：「財務自由係事業失敗者的目標」，而引發激烈負評，但可幸吸引到窮家有道，窮一生兄詳細分析我當中盲點（窮一生錄音回應）。其中最重要係佢講出咗我嗰套其實已經係上一代財務自由方法，而用2008年QE黎做分界線我覺得非常合適，回想我也是在2008年呢次機會，令我財富大增值，而窮一生兄亦講到財務自由同發達嘅分別，分析同表達都比我好，希望更多人明白其真正意義同目標！

今次我想補充下其實當年我話財務自由係事業失敗者嘅目標，可能我當年表達得唔好，希望今次補充一下，如果重有不足，歡迎大家討論。其實我當年講呢句野嘅原因係見太多年輕人被財務自由洗腦，將注意力集中在投資方面，但其實喺年青時候，應如窮兄所講以工作累積本錢再去投資，而不是只著重於投資而忽略工作/事業的重要性，而點解我會話係事業失敗者嘅目標呢？

因為如果事業（不是工作）有成，根本係唔會/可以追求財務自由，我所指嘅事業係做生意，點解呢？你試諗下如果做生意，要做到每月被動收入大過基本生活開支其實係好有難度，因為佢根本估計唔到每月嘅被動收入有幾多，就好似今年疫情影響，有好多生意收入都大減甚至虧損，咁又點可以算係財務自由呢？當然你可以將生意同個人財政分開，但事實卻有好多老闆都會賣資產去救生意，所以我覺得如果係生意人基本上唔會財務自由，而呢個亦唔會係佢地目標，做生意嘅目標一定係發達，就算唔係，但永遠人在生意，身不由己，所以你好少見有生意人會話追求財務自由，呢個就係點解我話財務自由係事業失敗者嘅原因。

尋找市場上最具投資價值的工具

時代一直在變，我是窮一生兄所說的上一代，而我的上一代就是李十X，所以我從無諗過要做李嘉十X，但我會參考其思維及成功之道，有興趣可以重溫我有一篇十X哥用$500換我一百萬，所以我一直跟大家分享時也一再强調，我地唔可以複製别人的成功，因為就算同一個年代，今日同聽日已經可以係兩個世界，而碰巧比我捕捉到投資物業的機會，雖然有很多人也覺得我是靠炒賣物業起家，但其實物業對我來說只是一個投資工具，至於是投資還是炒賣並不重要，因為我只是不斷去尋找當時市場上最具投資價值的工具，碰巧在過去20年，我找不到其他更好的工具，但如果你問我每次購入物業的動機，我可以話俾你知一定唔會係炒賣，因為所需承受的風險很大，而我每一次也不會以賺價行先，亦是我從不估市的原因，我買入一定以租金回報行先，所以先會有「淨租金回報論」出現。

可能我一向都係以分享經驗為主，所以內容會比較主觀，以我中五程度20多歲做到營業經理，但當我想轉工的時候我發現沒有學歷，根本很難找到相同的職位，而做小販亦令我明白做生意一定要不斷求變，否則很難長久，當一門生意有豐厚利潤，自然會很多人進入巿場，直到無利可圖，同歸於盡！

要財務自由 先控制住屋開支

就係因為呢啲經歷，我知道財務自由對我的重要性，亦比我發現好像只有物業市場可以立於不敗，所以我最後選擇咗物業市場作為我投資工具。而我一直鼓勵年青人買自住樓，就係因為在香港，住屋支出佔個人經常性開支的比例很大，所以若要達到財務自由，首先要控制的就是住屋開支，而自住樓只是一個起步，因為如果連自住樓都無就遑論財務自由，因為你根本無法控制你嘅基本生活開支，至於之後之財技並非今次重點討論內容，故不多談。

財務自由係低層次目標？ 財叔親自剖析，請看【下一頁 】

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