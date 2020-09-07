【美股跌市】軟銀押注博升美股期權　軟銀股價現挫半成、孫正義據報帳面賺40億美元

▲ 外電消息指，軟銀於美股暴跌前買入了大量股票期權。圖為軟銀社長孫正義。

科技股大地震，觸發美股連續兩日暴跌。外媒引述消息指，日本財團軟銀（SoftBank）在過去一個月大手買入美股期權。消息人士稱，相關交易規模為10年來最大，惟該報道僅稱軟銀購買了「數以十億美元計」（billions）的期權，軟銀股價今早下挫，現跌逾半成，創出了4月份以來的最大盤中跌幅，跌穿6,000日圓，現報5,991日圓。截至周一開市前，軟銀今年累計上升33%。

外電又指，軟銀創辦人孫正義在股票衍生品上投入約40億美元賭注，軟銀目前坐享40億美元（約312億港元）交易收入。然而，如果美股續跌，可能會讓軟銀回吐部分獲利。

報道引述高盛數據，過去兩周，美股認購期權總名義價交易總值平均每日為3350億美元， 是2017年至2019年平均水平的三倍多。雖然有散戶參與的因素在內，但分析認為表示，最近許多個股期權的購買規模太大，應該不止是散戶推動。

不過，有另一篇報道稱，軟銀大約購買了40億美元的認購期權，並沽出行使價更高的認購期權。換言之，軟銀可能只是用牛市認沽跨價（bull call spread）來部署。

野村分析師Charlie McElligott認為，期權交易量急升，意味着股市仍然容易出現進一步波動。 McElligott目前期權的交易規模巨大，意味着大銀行也要通過購買股票來對沖，令市況波動加劇。

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