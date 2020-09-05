【美股暴跌】股災先兆？外媒︰軟銀早前狂掃美股期權

▲ 外電消息指，軟銀於美股暴跌前買入了大量股票期權。圖為軟銀社長孫正義。

科技股大地震，觸發美股連續兩日暴跌。外媒引述消息指，日本財團軟銀（SoftBank）在過去一個月大手買入美股期權。消息人士稱，相關交易規模為10年來最大，惟該報道僅稱軟銀購買了「數以十億美元計」（billions）的期權，但未有指出實際規模；也未有說明是認購或是認沽期權，以及牽涉哪些股票。

報道引述高盛的數據指，過去兩周，美股認購期權總名義價交易總值平均每日為3350億美元， 是2017年至2019年平均水平的三倍多。雖然有散戶參與的因素在內，但分析認為表示，最近許多個股期權的購買規模太大，應該不止是散戶推動。

不過，另有消息指，軟銀大約購買了40億美元的認期權，並沽出行使價更高的認購期權。換言之，軟銀可能只是用牛市認沽跨價（bull call spread）來部署。

通常，單一股票看漲期權的交易量已經超過了整個美國股票市場上日均看漲期權的日均交易量，並且幾乎與指數看跌期權的交易量一樣高，這賦予了買方在交易前的賣出權。設定價格，並作為防止股票下跌的流行保險。

野村分析師Charlie McElligott認為，期權交易量急升，意味着股市仍然容易出現進一步波動。 McElligott目前期權的交易規模巨大，意味着大銀行也要通過購買股票來對沖，令市況波動加劇。

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