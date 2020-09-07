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騰訊雲夥GRWTH推雲點播  支援本港學生網上學習

股樓投資 09:09 2020/09/07

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騰訊（00700）旗下騰訊雲夥拍GRWTH教育綜合平台，推出香港教育界雲點播(VOD, video-on-demand)網上教學支援計劃，免費為香港中小學及幼稚園提供教學影片網上點播服務。

網上教學支援計劃整合騰訊雲本地VOD伺服器以及GRWTH的手機應用程式，雲點播功能讓學校有系統及有效率地管理教學影片與跟進學生進度，而學生亦可在家隨時點播影片學習內容。學校可通過平台錄製上傳影片教材、發送訊息、管理教學資源、收取學習表現報告，學生則可觀看和重溫課程、收取訊息，平台也適用於跨境學生。

騰訊國際業務部總經理譚樂文表示，在教育新常態下，明白學校、教師們均面對不少挑戰，學界亦需要充足的技術資源維持課堂教學，今次計劃是騰訊雲首次與本港教育平台的合作，藉以實踐騰訊「科技向善」的企業使命及願景，為本地教育界長遠發展作出貢獻。

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記者：張以正

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