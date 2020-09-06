【轉租為買】怕樓價回升買家加快入市 租轉買個案增 租客斥資逾千萬購天晉3房

本港疫情持續受控，近日多天的新增確診個案亦是個位數字，雖然經濟前景未明朗，但市場相信經濟最壞時刻或已過，樓價回升的可能也較大，中原研究部高級聯席董事黃良昇指，上月中因港府收緊防疫措施，短暫窒礙樓價升勢，惟隨着上月底疫情明顯好轉，二手交投增加，展望未來數周CCL會尋底後，中秋前後樓價可望重拾升。準買家趁二手業主仍處弱勢，具議價空間下入市，二手市場交投活躍，市場更連錄買家租轉賣成交個案，其中一位租客更斥資逾千萬購入將軍澳天晉3房。

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美聯物業高級分區營業經理黃麗貞表示，置業需求殷切，有一直租樓的客人決定「轉租為買」，經該行入市將軍澳天晉3房，成交價1,150萬元。上述成交單位為天晉8座中層E室，實用面積617平方呎，屬3房間隔，景觀開揚，內櫳企理，吸引一直於將軍澳區租樓人士承接自用，成交價1,150萬元，折合實用呎價約18,639元。

據悉，原業主於2011年11月以592.94萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利557.06萬元，升值94%。

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荃灣海濱花園也錄租客入市個案，美聯物業市務經理（銷售）曾偉雄表示，海濱花園20座中層D室，實用面積約453平方呎，2房間隔，向東北望開揚市景。曾偉雄稱，買家為區內新盤租客，有見近期樓價有所回落，故考慮轉租為買，於區內物色心儀單位。原業主早前開價約625萬元放售上址，客人鍾情單位裝修新淨雅致，加上鄰近港鐵站，鄰近配套齊備，雙方議價後終以615萬元成交，折合實用呎價約13,576元。

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原業主於2017年6月以約400萬元購入上址，轉手帳面獲利約215萬元，期內物業升值約53.8%。曾偉雄補充，該屋苑上月錄得同類成交，單位為20座高層D室，連簡約裝修，成交價約595萬元。

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記者：陳詠妍