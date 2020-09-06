  • 31°C
香港時間 : 2020906日 (日) 15:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【轉租為買】怕樓價回升買家加快入市 租轉買個案增 租客斥資逾千萬購天晉3房

股樓投資 14:33 2020/09/06

分享：

本港疫情持續受控，近日多天的新增確診個案亦是個位數字，雖然經濟前景未明朗，但市場相信經濟最壞時刻或已過，樓價回升的可能也較大，中原研究部高級聯席董事黃良昇指，上月中因港府收緊防疫措施，短暫窒礙樓價升勢，惟隨着上月底疫情明顯好轉，二手交投增加，展望未來數周CCL會尋底後，中秋前後樓價可望重拾升。準買家趁二手業主仍處弱勢，具議價空間下入市，二手市場交投活躍，市場更連錄買家租轉賣成交個案，其中一位租客更斥資逾千萬購入將軍澳天晉3房。

 

【專家睇樓市】冠軍地產分析師向你拆解港樓不跌之謎 花旗楊海全：4大因素撐起樓市（有片睇），了解按【下一頁
　　
美聯物業高級分區營業經理黃麗貞表示，置業需求殷切，有一直租樓的客人決定「轉租為買」，經該行入市將軍澳天晉3房，成交價1,150萬元。上述成交單位為天晉8座中層E室，實用面積617平方呎，屬3房間隔，景觀開揚，內櫳企理，吸引一直於將軍澳區租樓人士承接自用，成交價1,150萬元，折合實用呎價約18,639元。
據悉，原業主於2011年11月以592.94萬元購入，是次轉手帳面大幅獲利557.06萬元，升值94%。

【疫市置業】 市場減價盤盡現置業時機到? 冠軍地產分析師楊海全教你點揀樓（有片睇），了解按【下一頁


荃灣海濱花園也錄租客入市個案，美聯物業市務經理（銷售）曾偉雄表示，海濱花園20座中層D室，實用面積約453平方呎，2房間隔，向東北望開揚市景。曾偉雄稱，買家為區內新盤租客，有見近期樓價有所回落，故考慮轉租為買，於區內物色心儀單位。原業主早前開價約625萬元放售上址，客人鍾情單位裝修新淨雅致，加上鄰近港鐵站，鄰近配套齊備，雙方議價後終以615萬元成交，折合實用呎價約13,576元。

【樓市故事】買家睇樓多月終遇上罕有黃埔3房 業主「見票有得傾」即減價132萬賣樓，了解按【下一頁


原業主於2017年6月以約400萬元購入上址，轉手帳面獲利約215萬元，期內物業升值約53.8%。曾偉雄補充，該屋苑上月錄得同類成交，單位為20座高層D室，連簡約裝修，成交價約595萬元。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

記者：陳詠妍

天晉 樓價 經濟 二手市場 疫情 海濱花園 將軍澳

上一篇文章

【7-11】日本便利店24小時營業被指違法 7-11全年無休隨時成歷史

下一篇文章

【心中有富@iM網欄】求助實驗 走多一里路的藝術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【美股焦點】Tesla落選標普500成份股　失落4.6萬億被動資金
【美股焦點】Tesla落選標普500成份股　失落4.6萬億被動資金
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦