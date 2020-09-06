【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房

疫情持續放緩，買家趁業主「仲有得傾」紛紛睇樓，希望碰運氣買到筍盤。雖然市場上有不少一房、開放式單位的上車盤之選，但對不少買家而言，始終兩房單位較「見使」，如能力許可，也希望購入兩房單位。不過觀乎市場上的一手新盤，兩房單位樓價動輒逾700萬至800萬元，就算近期入場門檻較低，由香港小輪（00050）與帝國集團合作發展、位於屯門青山公路青山灣新盤帝御‧金灣，425平方呎的兩房單位樓價已達660萬元。事實上，二手市場上仍有部份樓價低於500萬元的兩房單位之選，呎價也只是「1萬頭」左右，適合資金相對不算充裕的準買家。

【疫市置業】 市場減價盤盡現置業時機到? 冠軍地產分析師楊海全教你點揀樓（有片睇），了解按【下一頁】

荃威花園

由合和實業發展、位於荃灣半山上的荃威花園，是荃灣區的上車屋苑之一，分別於1978年至1981年入伙，樓齡介乎39年至42年。荃威共建有16幢住宅大廈，合共提供3,432伙分層住宅。屋苑單位的實用面積介乎410至558平方呎，只設兩房間隔，客飯廳普遍以日字廳或曲尺廳開則，值得一提的是屋苑準許住戶飼養寵物。項目附近設有巴士總站及小巴站，提供多條路線來往港鐵荃灣站以至港九新界多處地方。生活配套方面，屋苑基座設有購物商場，有食肆及超級市場等及日常用品店。



中原地產分行經理黃志輝表示，荃威花園剛得9月首宗成交，為D座低層03室，實用面積441平方呎，兩房間隔，享泳池景，開價505萬元，議價後業主願減33萬元或6.5%，至472萬元沽出，折合平均實用呎價10,703元。原業主於2010年底以177萬元買入單位，持貨10年轉售，帳面獲利295萬元，單位期內大幅升值1.7倍。

【專家睇樓市】冠軍地產分析師向你拆解港樓不跌之謎 花旗楊海全：4大因素撐起樓市，了解按【下一頁】



記者從地產代理的網上放盤資料所見，現時荃威花園大部份兩房單位樓價已逾500萬元，不過也有個別低層單位放盤叫價500萬元，如業主有議價空間，買家或有可能以低於500萬元購入單位，有興趣買家不妨去碰運氣。

豫豐花園

由恒地（00012）發展，位於藍地東面的屯門豫豐花園，項目於2005年落成，為區內較年輕、樓價較低水的上車之選。屋苑設有12座，約1,576個單位，單位實用率逾7成。豫豐花園大部份單位均設露台，屋苑的園林面積頗大，亦設有會所。



豫豐花園設有接駁小型巴士前往西鐵兆康站，車程約5至8分鐘左右，由屋苑前往最近的輕鐵藍地站，步程約10分鐘左右，再可由該站前往屯門各處。



記者從地產代理的網上放盤資料所見，現時豫豐花園仍有不少樓價只是4百餘萬元的兩房放盤，如9座高層、實用面積361平方呎的兩房單位，叫價450萬元。

【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房，了解按【下一頁】

盈豐園

位於屯門北部的盈豐園，坐落良德街，於1993年入伙，屋苑設有兩幢物業，提供共600伙，兩房單位的實用面積約360至410平方呎，也設有應實用面積約510方呎的三房單位。



屋苑位處輕鐵建生站及田景站之間，由屋苑步行至建生站約4分鐘，再坐輕鐵前往西鐵屯門站約8至10分鐘，再乘搭港鐵往紅磡只需約35分鐘。屋苑附近也設有不少巴士站，可前往各區。提供港九同埋機場路線。



盈豐園自設會所，設施包括泳池、兒童遊樂場及網球場等，而基座也設有食肆、超級市場及不同商舖，生活配套完善。



記者從地產代理的網上放盤資料所見，現時盈豐園的兩房單位放盤中，有約7個為樓價500萬元以下，如1座低層，實用面積390平方呎的單位，叫價438萬元。



【樓市故事】買家睇樓多月終遇上罕有黃埔3房 業主「見票有得傾」即減價132萬賣樓，了解按【下一頁】

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！