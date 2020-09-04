海底撈1.2億人幣收購「漢舍中國菜」 另斥304萬美元收購「Hao Noodle」

▲ 海底撈收與兩家餐飲公司訂立收購協議。

海底撈 （06882） 公布，收購「漢舍中國菜」品牌旗下的所有餐飲業務及經營性資產控股公司上海澍海80%股權。根據協議，作為漢舍收購事項的先決條件，上海澍海將向上海緣澍收購上海緣澍所有經營性資產及餐廳，並將成為新控股公司承接所有漢舍業務。代價人民幣1.2億元。

重上海緣澍經營漢舍業務並分別由何璽、徐敏、吳嵐、王佳音及付滔擁有32%、30%、30%、5%及3 %股權。上海澍海分別由姚云傑及12111有60%及40%權益。

漢舍重組預期將於2020年11月30日之前完成。於完成漢舍重組後，「漢舍中國菜」品牌旗下的餐廳將由上海澍海經營，而上海緣澍將不再從事任何餐飲或相關業務。

上海澍海及上海緣澍在北京、上海及杭州以“漢舍中國菜”品牌經營九家中餐廳。

304萬美元購HN&T

另外，公司的全資附屬公司Haidilao Singapore與陳龍及朱蓉訂立協議。陳龍及朱蓉同意按總代價304萬美元向Haidilao Singapore出售80%的HN&T Holdings已發行及發行在外普通股。

根據Hao Noodle協議，作為Hao Noodle收購事項的先決條件，朱女士及上海緣澍須分別向HN&T Holdings轉讓其於HN&T LLC的49%及51%股權。

於HN&T重組完成後，HN&T LLC及HN LLC各自將為HN&T Holdings的全資附屬公司。

截至公告日期， HN&T LLC及HN LLC經營Hao Noodle、Hao Noodle and Tea by Madam Zhu's Kitchen旗下位於紐約的兩家餐廳，提供輕食、飲料及酒水。

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編輯︰侯景成