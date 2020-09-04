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【保就業？】堡獅龍傳首輪資助屆滿即裁員 約40名文職收通知被裁

即市財經 23:31 2020/09/04

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堡獅龍傳周內裁走約40名香港寫字樓職員。

經營連鎖服裝品牌Bossini的堡獅龍 （00592） 傳出裁員消息。有本地傳媒引述堡獅龍員工指，第一期「保就業」計劃8月底結束後，公司本周先後裁走40名寫字樓員工，佔整體寫字樓員工人數約四成。本網就消息向堡獅龍查詢，暫時未有回覆。

報道指，堡獅龍周三及周四起，通知個別員工被裁的消息，涉及40個香港寫字樓員工，被裁的員工年資短則一、兩年，長則15年，但就無向年資較長的員工作額外賠償。

報道續引述員工指，疫情後堡獅龍已採取多項節流措施，包括削減部門開支60%、職級高的員工每月放4至6日無薪假等。

據政府披露，堡獅龍在第一期保就業計劃中，取得1,169.2萬元工資補貼，涉及533位員工。由於保就業計劃只要求企業領取6月至8月的3個資助月份的員工人數不得少於3月份，否則會被罰款，因此企業9月開始裁員則不受限制。

非凡中國 （08032） 今年5月斥資4,662萬元，收購堡獅龍。

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編輯：趙穎妍

香港股票 就業 裁員 疫情 無薪假 堡獅龍（00592） 道瓊斯工業平均指數 保就業 補貼 香港

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