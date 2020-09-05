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【獨角獸】訂閱平台Patreon獲新一輪融資　估值升至12億美元晉身獨角獸行列

股樓投資 00:18 2020/09/05

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據外電報道，付費閱讀平台Patreon獲9,000萬美元新一輪融資，令公司總估值升至12億美元，晉身獨角獸行列，公司計劃融資所得將用作擴張國際業務並為內容創作者提供更多工具。

獨角獸（英語：Unicorn）意思是指成立不到10年但估值10億美元（$1 billion）以上，又未在股票市場上市集資的科技創業公司。

Patreon的行政總裁Jack Conte指，公司過往從未公開其估值，但認為要與大眾分享公司的重要時刻。他期望將來Patreon平台上的創作者每年將賺取最少10億美元的訂閱費。現時平台有逾20萬名創作者，合計自粉絲手上獲取20億美元的訂閱費用，而平台全球則有600萬名訂閱者。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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