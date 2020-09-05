【疫市置業】 市場減價盤盡現置業時機到? 冠軍地產分析師楊海全教你點揀樓（有片睇）

自本港第三波肺炎疫情放緩，市民買樓意欲更強。眼見市場減價盤湧現，不少港人有入市的衝動，對於準買家，花旗集團中國香港地產研究主管楊海全有何建議﹖他表示，現在是否一個好的入市時機，要先看準買家對香港前前景有沒有信心。「我一向也認為，香港金融中心的地位是不會改變的。」



他表示，香港金融中心是中國跟海外的重要橋樑，「上海有外匯管制，也用人民幣；而香港行普通法，令香港有特殊地位，香港用港幣，可以自由浮動，香港這個金融中心的地方跟上海、深圳等金融中心的地位，有比較大的距離。」

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他同時認為，未來會繼續有很多中國的企業來香港上市，「這代表有一批高人工的金融界人士會繼續留在香港，同時也會幫助到其他行業，如零售業等，都會令香港的整體經濟及工資都不會有太差的水平。」

有意買樓的人士，楊海全建議最理想是購入樓價800萬元以下的物業。「這由於政府放寬樓價1,000萬元下的住宅按揭，市場對此類單位的需求會大增，單位更具升值潛力。」不過更理想的，是購入約800萬元的單位，「你購入單位後，樓價升值20%後，你將單位沽出，買家以1,000萬元承接單位，也可以承造8成按揭，這是最理想的，特別是2房單位，是最值得買的。」

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記者：陳詠妍