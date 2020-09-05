  • 29°C
香港時間 : 2020905日 (六) 13:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市置業】 市場減價盤盡現置業時機到? 冠軍地產分析師楊海全教你點揀樓（有片睇）

股樓投資 13:03 2020/09/05

分享：

自本港第三波肺炎疫情放緩，市民買樓意欲更強。眼見市場減價盤湧現，不少港人有入市的衝動，對於準買家，花旗集團中國香港地產研究主管楊海全有何建議﹖他表示，現在是否一個好的入市時機，要先看準買家對香港前前景有沒有信心。「我一向也認為，香港金融中心的地位是不會改變的。」


他表示，香港金融中心是中國跟海外的重要橋樑，「上海有外匯管制，也用人民幣；而香港行普通法，令香港有特殊地位，香港用港幣，可以自由浮動，香港這個金融中心的地方跟上海、深圳等金融中心的地位，有比較大的距離。」

【專家睇樓市】冠軍地產分析師向你拆解港樓不跌之謎 花旗楊海全：4大因素撐起樓市，了解按【下一頁

他同時認為，未來會繼續有很多中國的企業來香港上市，「這代表有一批高人工的金融界人士會繼續留在香港，同時也會幫助到其他行業，如零售業等，都會令香港的整體經濟及工資都不會有太差的水平。」

有意買樓的人士，楊海全建議最理想是購入樓價800萬元以下的物業。「這由於政府放寬樓價1,000萬元下的住宅按揭，市場對此類單位的需求會大增，單位更具升值潛力。」不過更理想的，是購入約800萬元的單位，「你購入單位後，樓價升值20%後，你將單位沽出，買家以1,000萬元承接單位，也可以承造8成按揭，這是最理想的，特別是2房單位，是最值得買的。」

【樓市故事】買家睇樓多月終遇上罕有黃埔3房 業主「見票有得傾」即減價132萬賣樓，了解按【下一頁


隨著疫情持續放緩，經濟也有望反彈，未來樓價走勢將如何?他對本地地產股前景又有何看法?詳情可留意周六（5日）出版的《iMoney》672期封面故事。

【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房，了解按【下一頁

 

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

記者：陳詠妍

 

 

樓價 普通法 經濟 疫情

上一篇文章

【居屋2020】馬鞍山錦駿苑 公路旁或有噪音 港鐵站5分鐘步程（附實地考察優缺點、戶型）

下一篇文章

美國魔術師上演《沖天救兵》 手抓52個氣球飄上半空
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【大行點睇】科技股急跌買得過？　星展指基本面無轉差薦3股撈底
【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷
【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【網民熱話】5年前為求婚　盡沽60手騰訊　男子少賺2300萬「哭成淚人」
【網民熱話】5年前為求婚　盡沽60手騰訊　男子少賺2300萬「哭成淚人」