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【iM重溫】德國寶由熱水器到家電廚具　創新成致勝法門

理財智慧 18:32 2020/09/05

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「家有德國寶，生活無煩惱」這句宣傳語相信不少人都好熟悉。創立於1982年的香港家電品牌德國寶，由最初銷售德國生產的電熱水器，慢慢拓展至小型家電及專業廚具。陳嘉賢是德國寶創辦人陳國民的長女，13年前從外國回流加入公司，主要從事宣傳推廣工作。 她回想起當年空降到公司，第一個工作就是做了個Q嘜系統，整合生產流程，「當時學到好多東西，從而對公司運作加深認識。」

她直言自己始終不及在這裏工作了20、30年的同事熟悉公司運作，「講白一點是我不會跟他們爭飯食，所以原來的同事就繼續做他們的強項，如熱水器；至於我就重點去找一些我有把握又有興趣，且對公司發展有利的新業務，所謂開拓藍海市場，所以我除了睇整個集團的市場推廣之外，亦會發掘好多新業務，已先後推出了THE SPARKLE COLLECTION和Happy Kitchen兩個副品牌，集團透過這三大品牌互補。」

藍海市場拓新副綫 

創新是企業要持久發展的泉源，陳嘉賢笑言自己經常有些古靈精怪的想法，且要把這些創意從不可能變成可能。「德國寶這個品牌雖然已深入民心，但可能因為都是家居電器和廚櫃，會有一種硬崩崩的感覺，而Happy kitchen的出現其實有點無心插柳，最初是一些烹飪體驗活動抽出來的食譜分享，再慢慢推出了一些咖啡膠囊、進口新鮮食品等，感覺是軟性一點。

她進一步說︰「德國寶成立至今38年，一直都是做熱水器，直到多年前開始涉足到家居電器，如廚房抽油煙機、煮食爐等，再慢慢由這些必需品拓展到小家電，而小家電因為入屋反令德國寶更為人熟悉。」至於如何去尋找研發新產品的靈感，陳嘉賢指這都是以身同感受的方向想出來的，「香港人喜歡快閃去旅行，我自己都一樣，所以摺疊水壼、旅行咖啡機就成為好多人的救星，因為我們就是自己的顧客，所以公司的產品都是我們所需，亦是一般人所需，盡量滿足香港人的需要。然後去到煮食，又發現一個趨勢，原來好多人都會對家裏的廚房廚櫃有要求，我們就一路睇住大眾的生活變化去做。」

 「有些小功能電器如光波爐、攪拌器等能讓人知道我們在做小家電，因為就算不入廚房的人，可能去朋友家裏打邊爐也會用到，所以就食住這個趨勢，亦由此我們的產品從 『入得廚房』變成『出得廳堂』。後來決定做廚櫃之後，畢竟跟電器是兩個類別，故要讓更多人知道就作了個新嘗試開始做好多烹任節目，怎料為這些節目帶來的回響，竟然是更多人留意廚櫃內放置使用的家電，遠超於本來想宣傳的廚櫃。」陳嘉賢說。

轉型到家居公司

今天德國寶的廚櫃也延伸到一些組合櫃，可因應個人需要來選擇多少個小櫃砌成一個大櫃甚至一張床。德國寶亦由最初的電器製造商，轉型到家居公司。「我們都是朝住這個方向走，希望為香港人提供一個居家的解決方法。」她多次強調要以家居品牌來定位，希望大家每當想到家中需要甚麼東西，就會第一時間想起德國寶這個品牌。「而我們亦會照顧到每個家居的需要，像最新推出的塌塌米，就是看到香港空間太窄狹，同時又很多顧客其實都有自己的設計理念，就推出了一個Mix & Match的積木組合櫃，可以砌成櫃或床。」

「我的職責是市場推廣，持續性對一個品牌的商業發展十分重要，所以要去想怎樣令人覺得品牌是走在時尚尖端。」事實上，又多少人有留意或想到，德國寶這個傳統家電企業會逐步延伸到一個家居生活，以至旗袍都有的公司呢！不過，要在傳統企業中開僻新戰綫也非容易，尤其面對一大班老臣子的時候。

陳嘉賢笑言好多人都一直覺得她在「攪攪陣」，只是沒有人能改變她的想法。至於說同事何時開始接受她的風格？「他們不會即時說接受，但當我見到他們會開始在店內推介我的產品，會在不同的場合提起這些產品，我就知道是一個成功的開始，他們終於在行動上認同我。」

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記者：張以正

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