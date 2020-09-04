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小米國際部總裁周受資獲1億份購股權 行使價24.5元

即市財經 23:11 2020/09/04

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小米國際部總裁周受資（左）獲1億份購股權，行使價為24.5元。

小米 （01810） 晚間發通告，董事會根據首次公開發售後購股權計劃，向對集團有貢獻的人士授出共2.18億份購股權，以認購股份，股權持有人可按每股24.5港元價格行使該購股權，股權有效期長達十年。其中，小米執行董事、國際部總裁周受資獲得1億份購股權。

小米表示，期權的行權價為24.5港元，意味期權獲得者如果需要依靠期權獲得收益，必須是在股價持續上行的前提下。這批獲得股份激勵的高管，需要在十年間持續為公司創造商業價值和作出突出貢獻，提升業績，帶動股價上升，給投資人更多的回報。

小米今日逆市漲2.5%，收報24.5元，成交182億元，小米下周一起將正式晉身藍籌。

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編輯：陳健婷

 

 

香港股票 小米集團－W（01810）

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