【筍盤推介】 2房單位附設品味新凈裝修 業主減價20萬樓價只係「5字頭」

本港疫情進一步放緩，市場上未有大型新盤開售，二手屋苑睇樓量也連升5周，反映準買家置業意欲上升。事實上，現在市場上仍有不少業主願意減價，準買家把握機會於二手市場尋寶，筍盤買少見少。以下介紹的聚康山莊2房單位放盤，單位間隔四正，設有新凈裝修，買入後幾乎可即時入住。屋苑也設有大型會所，步行至西鐵兆康站只需10分鐘。單位業主叫價由548萬減至528萬元，叫價也較銀行估價低28萬元。

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以下為單位相片:

▲ 聚康山莊為屯門區內樓齡較新的屋苑

▲ 客廳設有入牆大櫃

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▲ 單位外望翠綠園景

▲ 客廳設大窗，光線充足

▲ 業主在窗檯上放置軟塾，盡用空間

▲ 房間設有大衣櫃

▲ 廚房附設部份家電

▲ 浴室設有企缸，空間感更大

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註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍