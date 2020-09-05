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【筍盤推介】 2房單位附設品味新凈裝修 業主減價20萬樓價只係「5字頭」

股樓投資 09:30 2020/09/05

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本港疫情進一步放緩，市場上未有大型新盤開售，二手屋苑睇樓量也連升5周，反映準買家置業意欲上升。事實上，現在市場上仍有不少業主願意減價，準買家把握機會於二手市場尋寶，筍盤買少見少。以下介紹的聚康山莊2房單位放盤，單位間隔四正，設有新凈裝修，買入後幾乎可即時入住。屋苑也設有大型會所，步行至西鐵兆康站只需10分鐘。單位業主叫價由548萬減至528萬元，叫價也較銀行估價低28萬元。

【樓市故事】買家睇樓多月終遇上罕有黃埔3房 業主「見票有得傾」即減價132萬賣樓，了解按【下一頁

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:
https://bit.ly/31Tmvhi

以下為單位相片:

聚康山莊為屯門區內樓齡較新的屋苑

客廳設有入牆大櫃

【疫市筍盤】與港鐵站近在咫尺基座亦設商場 呢個屋苑三房550萬沽 仲平過同區兩房，了解按【下一頁

單位外望翠綠園景

客廳設大窗，光線充足

業主在窗檯上放置軟塾，盡用空間

房間設有大衣櫃

 

廚房附設部份家電

浴室設有企缸，空間感更大

【疫市筍盤】位於北角小半山上區內最低水屋苑 百福花園3房845萬易手低市價4%，了解按【下一頁

 

註：．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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 記者：陳詠妍

估價 放盤 二手市場 聚康山莊

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