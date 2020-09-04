【美股焦點】美股大震盪　邊類股份仲有得升？

▲ 整體股市急插，不過部分行業暫卻成大跌市焦點，其中金融，特別是銀行股為表表者

美股大震盪，道指倒跌，現插逾400點，成資金獲利對象的科技股，跌勢更是顯著，納指昨日（3日）急跌後，現再瀉近5%。整體股市急插，不過部分行業暫卻成大跌市焦點，其中金融，特別是銀行股為表表者。

以行業ETF為指標，今日跌市中，截至10時50分，SPDR金融類股ETF（XLF）仍逆市升0.1%，而成份股規模較細、較聚焦本土的SPDR標普地區性銀行ETF（KRE）更揚1.6%。事實上，金融行業股份走勢一向較落後，如今逆市上升，反映資金未完全離場，而是轉向少部分板塊輪動炒作。

另外，反映石油等能源股表現的SPDR能源類股ETF（XLE）今日雖同樣走低，惟跌幅卻明顯較少，只有0.6%、SPDR日常消費品類股ETF（XLP）跌0.4%、SPDR公用類股ETF （XLU）下滑0.6%。

由更宏觀的角度看，投資者不難發現上述不少行業均屬價值股，參考價值股表現的Vanguard價值股ETF （VLV）亦只回吐0.4%，與上述推斷甚為符合。若大市跌勢往後略為喘穩，價值股在科技板塊整固期間，或能跑出。

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編輯：莫亦熙