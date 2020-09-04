【美股分析】美股隊長吳瑞麟： 美股選前遇調整 持保守態度

有「美股隊長」之稱的吳瑞麟表示，在11月前對美股後市存在保守態度。他說：「11月美國總統大選，通常大選前有比較多政治議題，產生更多不確定性，目前拜登（Joe Biden）民望領先特朗普。據外國網站推測，特朗普連任的機會可能是30%，拜登當選機會有70%。傳統上，如果在野黨候選人當選的話，股市在大選前兩個月下跌的趨勢很明顯。從1936至2016年的統計數據看，通常在野黨勝出，很多時候9月初便會見頂，然後向下走。反之，若果股市一路向上，特朗普連任的機會便很高。其實全球經濟都不好，因為美國控制不到疫情，每周有100萬新申領失業救濟，美國由3月開始爆發至9月，半年內每周有100萬人沒有工作，新增失業大軍，其實美國人好難滿意現任政府。雖然股市升，但對普通人沒有幫助，根本就是無工開，所以大選變成一個大不確定性。納指由低位反彈，足足升近八成，我現在取態會保守很多。」



他續說︰「第二，接近大選，但特朗普無甚板斧，現階段無辦法減稅，只能找中國出氣，搞下香港，利用中美的外交幫自己拉票，會令市場出現大動盪。市場一向討厭政治不確定，蘋果在國內有很多生意，Tesla亦如是。另一方面，拜登的政綱對商界不利，例如加稅，拜登比較想通過加稅，支持醫療改革、環保政策，一樣很花錢，民主黨偏向推行環保能源，如太陽能，現在手頭緊，當然希望透過加稅去補貼，加稅對公司盈利一定有影響。」

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問題是調整幅度是多少？他說︰「其實由低位升一倍，下跌15至20%也不出奇，因為短期升幅太勁，跌兩成無問題，只是一個正常調整。同時，我覺得現在很危險，大家買的板塊、股票一模一樣，全世界上升的股票都是科技股、黃金，或者沽美元，手揸歐元、澳元，其實大家倉位是鐵索連舟，三樣一齊走火警就好大鑊。」那麼觸發點是甚麼？他說比較難估，「特朗普在大選前的一、兩個月，會做很多奇形怪狀的動怍。」

美股有排跌？【下一頁】

吳瑞麟強調美股長綫繼續看好，只是短綫可能出現一個較深的調整而已。一旦調整真的出現，他會如何部署？吳瑞麟表示，入貨名單主要圍繞科技、雲端概念股，以及得益於疫情、低息環境的美國建築股。

先看晶片股。在他看來，全球最優秀的晶片公司，經已擺在大家面前，只須候低買入，基本不會有錯。「台積電（TSM）、Nvidia（NVDA）和AMD（AMD）的技術非常領先，可謂完全歸了邊，台積電在行內已經是無敵手，公司的護城河太強，如果調整一定要買。」

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而美國建築股比較有趣，對香港投資者也較陌生。不說不知，即使美國疫情處於高峰，期間的新屋動工量卻出奇地高，例如6、7月美國新屋動工分別上升17.3%和22.6%，均勝過預期，且已連升3個月。他指出，可留意房屋建築股的ETF，即iShares U.S. Home Construction ETF（ITB），屬於大市回調後，最值得注視的板塊之一。資料顯示，iShares U.S. Home Construction ETF的主要持股為美國建築商，同時也持有部分建材、家居用品和建材零售商，ITB由「疫情底」累計已反彈約140%。

本文節錄自671期WEALTH 封面故事