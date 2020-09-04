【美股戰報】科技股光環失靈 美股重演股災式下跌？

美股三大指數周四（3日）全綫下跌，當中科技股的跌幅最為驚人，三大指數中以納斯達克指數的跌勢最多，跌幅達5.07%，即使周五（４日）開市報捷，惟仍未足以彌補周四的損失。今輪的跌市可謂全無預兆，綜合財經媒體的評論，大多都將跌市的責任推卸給實體經濟未能跟上金融市場的復甦勢頭。

美股仲可以跌幾多?【下一頁】

稍有留意財經新聞，或會發現該說法的問題所在。過往數月，很多在華爾街身經百戰的老將都提醒股市與經濟背馳，為何美股卻選在今天大跌？或許很多投資者都被個別股份的升勢衝昏頭腦，最經典的例子就是Tesla（TSLA.US）及蘋果（AAPL.US），稍有金融知識的投資者應會知道，拆股不會為股份帶來任何價值，而偏偏兩隻股份在拆股後不斷攀升，無視基本因素。

個別股份跌幅驚人，是否代表美股將會如2月般出現「股災式」大瀉？其實是次跌市早有先兆，俗稱恐慌指數的VIX指數早在本周已開始上升，由於VIX指數是反映標普500指數30日內到期的期權的隱含波幅（Implied Volatility），更像期權投資者感到估值過高而認為「高處不勝寒」，嗅到勢色不對。

VIX指數本周起突然上升

媒體的報導只集中在跌幅最多科技股及非必需消費品股，追蹤此倆板塊的ETF分別跌5.7%及3.17%；但很多疫情後反彈乏力的行業反而沒有太大異動，如追蹤金融行業的ETF Financial Select Sector SPDR Fund（XLF.US），以及追蹤能源行業的SPDR Select Sector Fund（XLE.US）跌幅只是1.53%及0.74%。這反映是次跌市似乎傾向過去「升過龍」的科技及非必需消費品股。

觀乎實體經濟表現，復甦勢頭也許未如理想，但能見度總比疫情爆發初期時高，再次出現股災式下跌的機會不大，現在更像短期整固，投資者不妨襯此機會挑選出「護城河」最為寬闊的千里馬，長綫持有，又或者轉戰其他落後的市場，近在咫尺港股也是不錯的選擇。