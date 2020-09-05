  • 29°C
香港時間 : 2020905日 (六) 01:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠疫情】《金融時報》指英超估算新冠疫情下損失　聯賽下季或面臨5.4億英鎊損失

股樓投資 00:18 2020/09/05

分享：

據《金融時報》報道，英格蘭超級足球聯賽正估算下賽季面對新冠疫情導致的影響，並向政府爭取容許觀眾入場觀賽。報道引述賽會官員提供的數據，在政府允許10月起球場局部開放的情況下，聯賽下季將面臨5.4億英鎊（約55億港元）損失，同時估算因應防疫所帶來的額外成本達1,600萬英鎊（約1.7億港元）。

蘇寧旗下數碼廣播平台PPTV與賽會因新冠疫情，就轉播費問題起爭拗，賽會早前終止PPTV的三年期7億美元轉播合約。

而據報，英超聯賽上賽季損失收入料達8.5億英鎊，主要由於2月以來封鎖造成的比賽日收入損失，以及因長期無比賽而向轉播公司支付的3.3億英鎊。

 

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

撰文 : 周兆邦

上一篇文章

【獨角獸】訂閱平台Patreon獲新一輪融資　估值升至12億美元晉身獨角獸行列

下一篇文章

【港股追蹤】傳長實出售滬京兩物業　據報融創中國有意接手
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】遭最大外部股東減持　Tesla股價三日內急插18%
【美股焦點】遭最大外部股東減持　Tesla股價三日內急插18%
【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷
【居屋2020】馬鞍山錦駿苑備露台最吸引 「開門見廁」成居屋致命傷
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【室內設計】夫婦花約18萬元裝修近800呎大屋　雲石紋配木地板突顯現代摩登風
【網民熱話】網民回憶當年勇　All in買樓身家只剩４位數
【網民熱話】網民回憶當年勇　All in買樓身家只剩４位數
【上車筍盤】三房單位「五球」有找　鄰近元朗站　呎價不用1萬
【上車筍盤】三房單位「五球」有找　鄰近元朗站　呎價不用1萬
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清