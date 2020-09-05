【新冠疫情】《金融時報》指英超估算新冠疫情下損失　聯賽下季或面臨5.4億英鎊損失

據《金融時報》報道，英格蘭超級足球聯賽正估算下賽季面對新冠疫情導致的影響，並向政府爭取容許觀眾入場觀賽。報道引述賽會官員提供的數據，在政府允許10月起球場局部開放的情況下，聯賽下季將面臨5.4億英鎊（約55億港元）損失，同時估算因應防疫所帶來的額外成本達1,600萬英鎊（約1.7億港元）。



蘇寧旗下數碼廣播平台PPTV與賽會因新冠疫情，就轉播費問題起爭拗，賽會早前終止PPTV的三年期7億美元轉播合約。

而據報，英超聯賽上賽季損失收入料達8.5億英鎊，主要由於2月以來封鎖造成的比賽日收入損失，以及因長期無比賽而向轉播公司支付的3.3億英鎊。

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