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【HKTVmall】港視股價回吐近18%　8月GMV按月跌逾13%、按年倍增（第二版）

即市財經 14:06 2020/09/07

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香港電視8月份訂單總商品交易額5.36億元，按年增1.26倍。

經營網購平台HKTVmall的香港電視 （01137） ，公布月度網購平台及門市業務營運數據，8月份訂單總商品交易額（GMV）5.36億元，按年增1.26倍、按月則跌13.5%。8月總商品交易額從第三波疫情高峰回吐，香港電視周一股價午後跌幅加劇，低見10.68元，跌18%。至下午2時05分，港視暫報10.96元，跌16%，成交3.1億元。

香港電視8月份平均每日訂單3.29萬張，按年增1.32倍；平均單價按年跌2.4%至526元；平均每日訂單總商品交易額1,730萬元，增1.25倍。期間，應用程式及網站月活躍用戶分別148.8萬及152萬。

若以按月變幅計，8月份網購平台及門市業務則訂單量、平均單價、每日訂單總商品交易額以至總商品交易額都有跌幅。其中，總商品交易額按月跌13.5%。每月活躍用戶按月則有所增加。

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第二版加入港視周一股價

編輯：麥德銘

香港股票 網購平台 香港電視（01137） 香港 HKTV 電視

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