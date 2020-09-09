【HKTVmall】港視股價再跌一成　8月GMV按月轉跌後累跌三成（第三版）

▲ 香港電視8月份訂單總商品交易額5.36億元，按年增1.26倍。

經營網購平台HKTVmall的香港電視 （01137） ，上周公布月度網購平台及門市業務營運數據，8月份訂單總商品交易額（GMV）5.36億元，按年增1.26倍、按月則跌13.5%。8月總商品交易額從第三波疫情高峰回吐，香港電視從近期急速升浪速速回落，繼周一大跌18%，今日（9日）早市再跌逾一成，至10時52分，港視股價暫報9.48元，跌11.4%，成交1.44億元。

港視上周股價最高見13.48元，最新股價從高位累跌30%。港視目前仍較一個月前高21.8%，年初至今升幅則為1.77倍。

香港電視8月份平均每日訂單3.29萬張，按年增1.32倍；平均單價按年跌2.4%至526元；平均每日訂單總商品交易額1,730萬元，增1.25倍。期間，應用程式及網站月活躍用戶分別148.8萬及152萬。

若以按月變幅計，8月份網購平台及門市業務則訂單量、平均單價、每日訂單總商品交易額以至總商品交易額都有跌幅。其中，總商品交易額按月跌13.5%。每月活躍用戶按月則有所增加。

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（第二版、第三版更新港視股價）

編輯：麥德銘