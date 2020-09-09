  • 29°C
香港時間 : 2020909日 (三) 11:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【HKTVmall】港視股價再跌一成　8月GMV按月轉跌後累跌三成（第三版）

即市財經 10:55 2020/09/09

分享：

香港電視8月份訂單總商品交易額5.36億元，按年增1.26倍。

經營網購平台HKTVmall的香港電視 （01137） ，上周公布月度網購平台及門市業務營運數據，8月份訂單總商品交易額（GMV）5.36億元，按年增1.26倍、按月則跌13.5%。8月總商品交易額從第三波疫情高峰回吐，香港電視從近期急速升浪速速回落，繼周一大跌18%，今日（9日）早市再跌逾一成，至10時52分，港視股價暫報9.48元，跌11.4%，成交1.44億元。

港視上周股價最高見13.48元，最新股價從高位累跌30%。港視目前仍較一個月前高21.8%，年初至今升幅則為1.77倍。

香港電視8月份平均每日訂單3.29萬張，按年增1.32倍；平均單價按年跌2.4%至526元；平均每日訂單總商品交易額1,730萬元，增1.25倍。期間，應用程式及網站月活躍用戶分別148.8萬及152萬。

若以按月變幅計，8月份網購平台及門市業務則訂單量、平均單價、每日訂單總商品交易額以至總商品交易額都有跌幅。其中，總商品交易額按月跌13.5%。每月活躍用戶按月則有所增加。

相關文章：

【HKTVmall】港視狂升或成「港版納指」黑馬　破頂之路可行幾遠？

【HKTVmall】港視再升1成本周以來飈4成　王維基擬售網售平台軟件系統（第二版）

【HKTVmall】港視王維基：月活躍用戶120萬 長者版App下載量約10萬

（第二版、第三版更新港視股價）

編輯：麥德銘

香港股票 網購平台 香港電視（01137） 香港 HKTV 電視

上一篇文章

【騰訊股價】騰訊再試500元關口　連續第2日逾千個買盤500元排隊撈底

下一篇文章

【騰訊投資】蘋果反訴Epic Games違反合同規定
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊
【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄265億元　超購297倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄265億元　超購297倍（不斷更新）
【美股市況】道指收市跌632點　納指重挫4.1%　Tesla急瀉21%（不斷更新）
【美股市況】道指收市跌632點　納指重挫4.1%　Tesla急瀉21%（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101招股入場費4495元　恒基李家傑有份擔任基投（第二版）
【新股IPO】福祿控股2101招股入場費4495元　恒基李家傑有份擔任基投（第二版）
【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？