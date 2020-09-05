【軟銀買野】軟銀賣完野終於買野　傳有意競購TikTok印度業務

軟銀今年接連出售資產，包括阿里巴巴股份及旗下日本電信業務子公司。而今日終於有傳軟銀買野，彭博報道，軟銀（Softbank，日：9984）正研究合組財團競購TikTok印度業務，並積極尋求當地合作夥伴。

上月軟銀與印度電訊營運商Reliance Jio Infocomm Ltd以及Bharti Airtel Ltd洽談，雖然失敗但軟銀仍在尋求不同的方案。軟銀目前亦為TikTok母公司字節跳動（ByteDance）的股東。

報道指，印度政府早前宣佈禁用59款中國App，當中包括TikTok。印度是TikTok最大市場之一，擁有超過2億用戶。

軟銀曾拉攏沃爾瑪（Walmart）聯同Google母公司Alphabet於美國參與收購TikTok美國業務，但因為華府堅持由美國科技公司主導投資，財團未能順利組成。Google最終亦沒有興趣繼續參與，沃爾瑪則和微軟（Microsoft）則繼續聯手，未知軟銀目前的情況。 其中一名知情人士指出，經常為軟銀擔當顧問的Centricus Asset Management Ltd.和Triller Inc聯手競購TikTok的美國和其他國家業務，出價200億美元。

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