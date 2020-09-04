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【摩笛吹奏】大摩料未來10年有3萬億美元流入中國　較牛情況看好滬深300升一成

股樓投資 21:40 2020/09/04

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摩根士丹利發表的報告指，預期隨著人民幣國際化加快，未來10年將有3萬億美元的資金流入中國，料到2030年人民幣將佔全球儲備資產的一成，看好A股、港交所(00388)及中金公司(03908)  。

該行指出，看好A股主要因為料市場可受惠中國三個推動本地經濟循環的舉措，包括是都市化2.0、科技本地化及人民幣資產國際化等，短期將繼續增持中國市場，在較牛情況下，滬深300指數將有11%的升幅。

另外該行亦看好港交所表現，估計香港在促進中國市場及國際市場交易具重要角色，估計亦會受惠中概股在港第二上市以及新股上市等，而流動性亦會繼續自中國及國際市場流入，另外衍生品擴張亦會帶來幫助，予港交所目標價430元。

而中金公司方面該行亦看好，主要認為公司可直接受惠資本市場改革，而收入來源亦會擴闊，加上亦會有新業務的機遇，料未來三年將為公司帶來最多25%的額外盈利支撐，大摩維持中金公司為該行首選，認為中金在新經濟企業及跨境業務上較強，相信在資本市場改革下將有較多上行空間，而A股IPO亦會成為催化劑。

 

 

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