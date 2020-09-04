【美國經濟】就業數據改善美滙重上93 特朗普再發文炫耀

▲ 美滙重上93大關，扭轉了近日疲弱走勢。

美國8月份非農數據及失業率均勝預期，美滙指數走強，重上93大關，日內升0.36%。現貨金價轉跌，最新報每安士1927.76美元。據農工部數據顯示，美國8月失業率亦由10.2%回落至8.4%，總統特朗普亦隨即在Twitter上發文「誇耀」自己的政績。

聯儲局上周宣布新的貨幣政策框架，容許通脹率在一段時間內升至高於2%。近日美滙指數一度跌穿92關口，創2年新低，市場亦普遍看淡美元前景。然而，近日公布的PMI數據、及剛公布的非農就業數據，表現均好過市場預期，為美元提供支持。

特朗普於社交媒體上寫道︰「 8月增加了137萬個工作職位。 失業率下降到8.4％（哇，比預期的要好得多！）。」他續稱，失業率重回至低於10%比預想中更快。

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編輯︰侯景成