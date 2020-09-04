【港股追蹤】長實成白武士　高銀獲87億元融資解困

早前陷入財困的高銀金融（00530）在長實（01113）的協助下，達成一項金額約87億元的融資計劃，同時將向獨立第三方Poewr Alpha Global 出售旗下提供保理服務的高銀保理（中國），預料將帶來20.47億元收入。高銀今日下午復牌後曾升近9成半，高見1.99元，收報1.6元。日內成交額達7473萬，涉及逾4800萬股。

高銀今確認在長實的協助下，達成一項融資計劃，公司可獲融資87億元。同時，公司與Power Alpha Global訂立條款書，有條件同意以20.5億元出售旗下高銀金融保理發展的所有股份。Power Alpha Global在將會在60日內完成盡職審查，其後會以現金支付10.25億元作按金，餘額19.475億元則於完成時支付。集團將以所得款項淨額用於還債及作為一般營運資金。

早前，長實委派公司高層馬勵志進入高銀董事會，並與高銀簽訂重組協議。消息指，馬勵志入董事會後就開始與高銀商討重組事宜，最終由長實牽頭帶領其他數名貸款人，於8月31日與高銀金融簽訂一系列重組協議。

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