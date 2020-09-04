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【專家睇樓市】冠軍地產分析師向你拆解港樓不跌之謎 花旗楊海全：4大因素撐起樓市（有片睇）

股樓投資 21:17 2020/09/04

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過去一年來，本港經濟飽受社會運動及新冠肺炎兩大衝擊「打殘」，失業率攀上6.2%的15年高位，香港第二季本地生產總值（GDP）也按年跌9%，惟港樓猶如有神功護體，就算疫情於7月中爆發第三波，中原城市領先指數最新報177.43點，雖連跌2周，但目前樓價跟今年初比較仍持平，足證堅挺非常。

花旗集團中國香港地產研究主管楊海全，連續10屆取得由《機構投資者》頒發的亞洲地產研究冠軍隊伍成員，認為本港樓市於過去8個月未見大跌幅，是由於香港樓市有4大利好因素支持。包括：供求失衡、政府放寬按揭成數、市場無限量寬、自置物業比率偏低等。


隨著疫情持續放緩，經濟也有望反彈，未來樓價走勢將如何?他對本地地產股前景又有何看法?詳情可留意周六（5日）出版的《iMoney》672期封面故事。

 

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記者：陳詠妍
 

CCL 樓價 GDP 失業率 疫情 新冠肺炎疫情
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