【俄羅斯疫苗】測試報告首刊《刺針》 參與者全產生抗體

俄羅斯疫苗「史普尼克5號」(Sputnik V)成為全球首款註冊的新冠肺炎疫苗,但未進行完整測試程序,安全和有效程度備受西方國家和專家。俄羅斯把測試報告提交醫學期刊《刺針》(The Lancet),並於周五刊出,期望能夠平息外界對於俄羅斯疫苗的質疑。

《刺針》刊登了「史普尼克5號」的兩項測試結果,測試在今年6月至7月期間進行,共有76人接受疫苗注射,結果所有人都能夠產生抗體,並且沒有嚴重副作用。

報告提到:

「這兩個為期42日的測試,各有38名健康成年人參與,沒有參與者被發現有嚴重副作用,並確認疫苗接種者都產生抗體反應。」

(The two 42-day trials – including 38 healthy adults each – did not find any serious adverse effects among participants, and confirmed that the vaccine candidates elicit an antibody response.)