【俄羅斯疫苗】測試報告首刊《刺針》 參與者全產生抗體

俄羅斯疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）成為全球首款註冊的新冠肺炎疫苗，但未進行完整測試程序，安全和有效程度備受西方國家和專家。俄羅斯把測試報告提交醫學期刊《刺針》（The Lancet），並於周五刊出，期望能夠平息外界對於俄羅斯疫苗的質疑。

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《刺針》刊登了「史普尼克5號」的兩項測試結果，測試在今年6月至7月期間進行，共有76人接受疫苗注射，結果所有人都能夠產生抗體，並且沒有嚴重副作用。

報告提到：

「這兩個為期42日的測試，各有38名健康成年人參與，沒有參與者被發現有嚴重副作用，並確認疫苗接種者都產生抗體反應。」

（The two 42-day trials – including 38 healthy adults each – did not find any serious adverse effects among participants, and confirmed that the vaccine candidates elicit an antibody response.）

不過，《刺針》也提到，仍需要進行大型和長期的測試，包括安慰劑比較和進一步監測，以保證疫苗在預防感染新冠肺炎具有長期的有效性和安全性。

俄羅斯主權基金作為「史普尼克5號」的研發後盾，基金主席德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示，今次公開報告是回應過去3星期以來，外界對「史普尼克5號」的質疑。

他更稱，既然俄方已經解開外界所有疑慮，接下來便輪到俄方對部分西方疫苗提出疑問。

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德米特里耶夫表示，「史普尼克5號」的大規模測試已經在上星期展開，並招募了至少3000人參與，預期10月或11月便會得出初步結果。

《刺針》又提到，「史普尼克5號」的早期測試顯示，疫苗會讓T細胞產生反應。而科學家一直研究T細胞在對抗新冠病毒感染過程中所起的作用，而近期有研究顯示，T細胞可能比抗體提供更長期的保護。

「史普尼克5號」分兩劑注射，分別針對人腺病毒Ad5和Ad26（human adenoviruses Ad5 and Ad26）。有專家認為，做法有可能降低疫苗效力，因為許多人曾經接觸過Ad5腺病毒，並對此有免疫力，例如中國和美國約40%人對Ad5腺病毒有抗體，非洲人的比例更可能達80%。

俄方專家則指，「史普尼克5號」會用上足夠強度劑量的Ad5，從而蓋過接種者的其他早期免疫力，並且會透過滲有Ad26的加強劑提供額外支援。

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責任編輯：陳啟賢

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