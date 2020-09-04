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【騰訊700】食雞遭印度封殺　騰訊正尋求與印協商解禁

股樓投資 21:16 2020/09/04

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中印兩國關係惡化，印方宣佈禁止118個中國應用程式於當地使用，當中包括騰訊（00700）旗下的王牌手遊《絕地求生》（PUBG）。據路透社報導，騰訊公司將嘗試與印度的監管部門協商，以確保旗下多個應用程式可繼續於印度市場使用。

自中印於邊境爆發衡突後，兩國關係持續惡化，印度訊息技術部於本周三宣布在當地禁用118個手機應用程式，包括騰訊的手游《絕地求生》（PUBG MOBILE LITE）、企業微信（WeChat Work）、微信讀書（WeChat reading）。印方稱有關應用程式秘密地收集和共享數據，危及用戶的個人數據和信息，將威脅印度網絡安全及主權。至今印度已累計已禁逾170個與中國有關的應用程式。

手遊《絕地求生》在印度當地7月的活躍用戶更達4000萬，足見印度市場的影響力。據悉騰訊公司對印方表示，公司將會嚴肅對待印度用戶隱私和數據。

而中國商務部發言人高峰亦表示，印方的做法，將會損害中國投資者和服務提供者的合法權益，同時亦會損害印度消費者的利益，打擊印度的投資環境。中方敦促印度糾正錯誤做法，望印方為投資者和服務提供者營造開放、公平、公正的營商環境。

 

 

 

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撰文 : 趙家盈

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