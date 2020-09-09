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【品水師教飲水@iM網欄】想健康不要飲錯水 學會分辨有氣水和梳打水

名人薈萃 08:01 2020/09/09

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夏天天氣炎熱，很多人喜歡飲有氣飲品，解渴之餘，氣泡在口腔躍動帶來煥然一新的感覺，確是一件快事。而關心健康的人，不想攝取過多的糖分，會避免飲汽水，而選擇飲用有氣水或梳打水。問題來了，有氣水和梳打水有分別嗎? 不是都一樣是有氣的水嗎? 兩者其實是截然不同的水，關心健康的你，如果不懂得分辨，飲了錯的水，想健康隨時事與願違。

上星期解釋過，水主要分為經加工處理的水和天然的水，以這兩大類作基礎再細分。其實有氣水的分類也是一樣。有氣水(Sparkling Water)同樣分為經加工的水(Processed Water)和天然的水(Natural Water)兩類，然後再細分。香港較常見的有梳打水、湯力水、和有氣礦泉水等。

梳打水: 原水是自來水或蒸餾水，將二氧化碳加壓充入水中，便會生成氣泡，然後再加入食用礦物質添加劑製作而成。不同品牌的梳打水，所加的礦物質添加劑的種類和份量有所不同，所以味道都不一樣。

湯力水: 製作基本和梳打水一樣，但會額外添加奎寧(quinine)。奎寧是樹皮的萃取物，帶有苦澀味，因此湯力水往往也會添加糖，減低奎寧的苦澀味。

天然的水 (Natural Water)

有氣礦泉水: 原水是天然礦泉水，與梳打水的分別，在於無論是水及礦物質都是天然的，沒有經過人工添加。有氣礦泉水再細分添加氣泡及天然氣泡兩種

添加氣泡: 將二氧化碳加壓充入水中，生成氣泡。而添加的二氧化碳也有兩種，一種是人工生產的二氧化碳，另外也有用儀器採集的二氧化碳。

天然有氣: 氣泡是在地下水源天然生成。通常天然有氣礦泉水的水源位置附近，會有火山區，火山活動釋放出二氧化碳，與地下的礦泉水結合，生成氣泡。

作者＿品水師 李冠威 (Ivan)簡介：

香港首席品水師，Aqua House 創辦人，國際品水大賽評委，曾任銀行管理層，有感大眾對水普遍存在誤解，棄年薪百萬工作，全身投入推廣飲好水文化，灌輸正確知識，為大眾提供免費飲水諮詢服務。

Facebook 專頁: 香港首席品水師 - 李冠威 Ivan Lee

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欄名 : 品水師教飲水

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