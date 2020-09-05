開發商不滿App Store審核政策　日本反壟斷機構將加強審查

▲ 近日，部分日本遊戲開發商公開表示，對App Store的審核流程及政策感到不滿。

蘋果（Apple）與遊戲開發商Epic Games，早前因利潤抽成產生爭執，及後蘋果取消其App Store的開發商帳號。近日，部分日本遊戲開發商就公開表示，對蘋果做法感到不滿。

據彭博社報道，部分日本遊戲開發商，表示對App Store的商業模式感到不滿，他們認為蘋果在執行App Store政策時不一致。日本開發人員更表示，蘋果經常性更改政策，但沒有作出事前通知，而且對應用程式的審查模棱兩可，態度十分主觀。

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日本遊戲開發商表示，雖然接受App Store對遊戲課金收入30%分成的規定，但Apple與開發商之間缺乏適當溝通。與App Store相比，Google的Play商店審核流程更加順暢，與開發商之間的溝通良好。

近月，不少開發人員及監管機構對App Store做法進行嚴格審查。日本反壟斷監管機構亦表示，會密切關注App Store相關政策及做法，或會加大審查力度，避免影響手機遊戲市場發展。

責任編輯：李寶如