【新冠疫苗】世衛料明年中才可廣泛接種 現無疫苗達標

▲ 世衛組織指目前仍未有候選疫苗的有效性達標，料到明年中才有機會廣泛接種新冠疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，強生研發的新冠肺炎疫苗研發有新進展。但世衛組織（WHO）卻表示，目前仍未有一款候選疫苗的有效性達標，認為疫苗仍要經詳細臨床測試證實有效，料要到明年中才有機會廣泛接種新冠疫苗。

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美國CNBC報道，世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）表示，目前正處於臨床測試階段的候選疫苗中，無一款能顯示出清晰信號，達到世衛要求有效性最少達50％的水平。

哈里斯更表示：

我們真的不預期在明年中之前看到廣泛的疫苗接種。 （We are really not expecting to see widespread vaccination until the middle of next year.）

哈里斯強調，疫苗第三階段測試需時更長，是因為他們需要了解疫苗的真正保護性及安全性。她更指出即使有大量人在測試階段都已經接種疫苗，也無法確定疫苗是否有效，要求各研發機構必須共享及比較測試數據。

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美國疾控中心（CDC）據報上月底已通知衞生官員，最快10月底或11月初將有疫苗供應。輝瑞（Pfizer）研發的疫苗也正進行最後階段試驗，最早在10月可得知測試結果。

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責任編輯：鄭錦玲