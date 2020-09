【新冠疫苗】世衛料明年中才可廣泛接種 現無疫苗達標

新冠肺炎疫情全球大流行,強生研發的新冠肺炎疫苗研發有新進展。但世衛組織(WHO)卻表示,目前仍未有一款候選疫苗的有效性達標,認為疫苗仍要經詳細臨床測試證實有效,料要到明年中才有機會廣泛接種新冠疫苗。

美國CNBC報道,世衛發言人哈里斯(Margaret Harris)表示,目前正處於臨床測試階段的候選疫苗中,無一款能顯示出清晰信號,達到世衛要求有效性最少達50%的水平。

哈里斯更表示:

我們真的不預期在明年中之前看到廣泛的疫苗接種。

(We are really not expecting to see widespread vaccination until the middle of next year.)