【零售寒冬】亨得利結束手錶零售業務　集中資源製造配套產品

▲ 亨得利指，集團曾試圖與零售商的業主要求減少或減讓租金，但結果並不十分有效。

亨得利 （03389） 表示，由於中美之間持續的貿易戰，加上疫情爆發導致世界大多數國家的封鎖及遊客人數大幅減少，港澳台及東南亞地區的手錶零售業務變得加倍困難，因此決定結束手錶零售業務。

亨得利指，集團曾試圖與零售商的業主要求減少或減讓租金，但結果並不十分有效，因大多數業主不願定下任何長遠安排，集團僅取得了某些業主的臨時租金減免，該等業主只願考慮按月作出短期安排。

公司又稱，基於經營環境充滿挑戰手錶業務嚴重虧損，市場環境持續惡化，港澳台及東南亞地區零售業前景陰暗，預計手錶業務前景不樂觀，該業務不再具有商業吸引力，故停止運營手錶業務，以便能夠將資源集中於其他業務，特別是配套產品製造業務。

相關文章：【零售寒冬】周生生半年少賺66%息5仙 計劃關港表現疲弱分店

相關文章：【零售寒冬】六福發盈警次季純利削八成 港澳市場受第三波疫情影響

相關文章：【零售寒冬】太古地產CEO：無跡象顯示下半年零售銷售或酒店業務會顯著改善

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：陳韻妍