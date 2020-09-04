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【零售寒冬】亨得利結束手錶零售業務　集中資源製造配套產品

即市財經 20:50 2020/09/04

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亨得利指，集團曾試圖與零售商的業主要求減少或減讓租金，但結果並不十分有效。

亨得利 （03389） 表示，由於中美之間持續的貿易戰，加上疫情爆發導致世界大多數國家的封鎖及遊客人數大幅減少，港澳台及東南亞地區的手錶零售業務變得加倍困難，因此決定結束手錶零售業務。

亨得利指，集團曾試圖與零售商的業主要求減少或減讓租金，但結果並不十分有效，因大多數業主不願定下任何長遠安排，集團僅取得了某些業主的臨時租金減免，該等業主只願考慮按月作出短期安排。

公司又稱，基於經營環境充滿挑戰手錶業務嚴重虧損，市場環境持續惡化，港澳台及東南亞地區零售業前景陰暗，預計手錶業務前景不樂觀，該業務不再具有商業吸引力，故停止運營手錶業務，以便能夠將資源集中於其他業務，特別是配套產品製造業務。

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編輯：陳韻妍

香港股票 疫情 貿易戰 零售 亨得利（03389）

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