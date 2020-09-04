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【網民熱話】網民想換樓 單棟VS屋苑如何選擇？

環球政經 20:40 2020/09/04

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樓盤有分很多種，選擇適合自己的方爲上策。有網民年近50，在資金充裕下打算換樓，不過心大心細，不知道是否應該換樓，因此在討論區發文，打算問問各位網民意見。

【網民熱話】5年前為求婚 盡沽60手騰訊 男子少賺2300萬「哭成淚人」【下一頁

樓主指自己月入4萬多，手上現金大約有300多萬 ，現在持有一顆單棟物業單位，30多年樓齡，市值400多萬，現在用作收租用途，租金收入約爲1萬多。他指因爲自己開始計劃退休，因此有換樓計劃，預算700萬 ，2 房屋苑，交通便利，現在可以支付300多萬做首期，購入後同樣打算出租。

【網民熱話】北角寶馬山VS大埔寶馬山 網友：「為何呎價只需萬二、三元？」【下一頁

有網友以過來人的身份指，換私人屋苑較好，因爲單棟與屋苑兩者，後者更容易找到買家，就算樓主將來想放售單位，也較爲容易。再者，單棟物業的維修成本較高，尤其是樓主現在持有的單棟物業單位已經有30多年樓齡，維修成本一定大增。

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責任編輯：翁嘉陽

 

 

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